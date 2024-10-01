اليابان | لغز اختفاء عالم نووي ياباني وشكوك حول تورط كوريا الشمالية

في خضم الألغاز التي تُحيط بالسياسات الدولية والخلافات الإقليمية، تأتي حادثة اختفاء عالم نووي ياباني دون أن يترك أي أثر لتضيف لغزاً جديداً ومعقداً إلى قائمة التساؤلات. هذا الاختفاء الغامض أثار موجة من الشكوك والاتهامات، حيث بدأ البعض يوجه أصابع الاتهام نحو كوريا الشمالية، الدولة المعروفة بانغلاقها وسلوكياتها الغامضة. كتاب صدر مؤخراً ألقى الضوء على هذه القضية الشائكة، حيث جمع مجموعة من التحقيقات والفرضيات، محاولاً تقديم تحليلات عميقة حول الدوافع المحتملة لكوريا الشمالية لاختطاف مواطنين يابانيين. فهل يمكن أن تكون هذه الحادثة جزءاً من لعبة أكبر في ساحة السياسة الدولية، أم أنها مجرد صدفة غامضة؟ تلك هي الأسئلة التي يحاول الكتاب الإجابة عنها، مستعرضاً تفاصيل مدهشة وتوقعات تثير العديد من التساؤلات حول نوايا الدولة المنغلقة.

هل اختطفته كوريا الشمالية؟

في صيف عام 2012، كان الصحفي واتانابي ماكوتو من صحيفة أساهي شيمبون يغطي الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما عندما عثر على قصة غريبة. كانت القصة تتعلق باختفاء غامض في عام 1972 لعالم من شركة تطوير المفاعلات النووية والوقود النووي (الآن وكالة الطاقة الذرية اليابانية). وبقدر ما بدت القصة غريبة، إلا أنها جاءت من مصدر موثوق، وهو عالم سابق في شركة تطوير المفاعلات النووية والوقود النووي.

وصف العالم كيف اختفى تاكيمورا تاتسويا، زميله في قسم إنتاج البلوتونيوم في شركة تطوير المفاعلات النووية والوقود النووي، من السكن الذي كان يعيش فيه في توكاي، محافظة إيباراكي. وأشار إلى أن تاكيمورا اختطف من قبل كوريا الشمالية.

كان لدى العالم سبب لادعائه غير العادي. يتذكر أنه استجوبه محقق من مركز كاتسوتا التابع لشرطة محافظة إيباراكي بعد وقت قصير من اختفاء تاكيمورا. ولكن في الوقت نفسه، كان العالم الياباني في حيرة من أمره بشأن سبب اختفاء موظف جاد ومخلص مثل تاكيمورا فجأة، ولم يتمكن من تقديم أي أدلة. وفي تلك اللحظة طرح المحقق فكرة مذهلة: ”ربما اختطفته الشمال“.

كان هذا تصريحًا مربكًا حيث لم يشك أحد في ذلك الوقت في أن كوريا الشمالية تختطف مواطنين يابانيين. بدا الأمر وكأنه تأكيد سخيف. ما الغرض من ذلك؟ ومع ذلك، فقد علقت كلمات المحقق في ذهن العالم.

في الماضي، كان لدى كوريا الشمالية دوافع كافية لاختطاف تاكيمورا. انضم تاكيمورا، وهو من مواليد أوساكا، بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة أوساكا انضم إلى شركة تطوير المفاعلات النووية والوقود النووي. وباعتباره أحد كبار العلماء في شركة تطوير المفاعلات النووية والوقود النووي، أمضى بعض الوقت في مركز أبحاث ذري ممول من الحكومة في الولايات المتحدة، حيث درس عملية إنتاج البلوتونيوم. وفي هذه الفترة تقريبًا بدأت طموحات كوريا الشمالية النووية تثير قلقًا دوليًا. هل اختطف تاكيمورا وأُجبر على العمل في برنامج الأسلحة النووية للنظام؟

حالات اختفاء مثيرة للشكوك

في كتابه ”العالِم النووي المختفي: الاختطاف وبرنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية“ الصادر عام 2023، يستكشف واتانابي ماكوتو العديد من الأسئلة المحيطة باختفاء تاكيمورا تاتسويا وغيره من القضايا المتعلقة بالاختطاف وبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. يعتمد واتانابي على أبحاث ومقابلات مكثفة أجراها مع الشرطة وزملاء تاكيمورا السابقين وآخرين، سواء أثناء عمله في صحيفة أساهي شيمبون أو بصفته صحفيًا مستقلاً، ليقدم للقارئ نظرة معمقة على هذه القضية المعقدة.

يبدأ واتانابي بتحليل الدوافع المحتملة لكوريا الشمالية لاختطاف المواطنين اليابانيين. ففي حين أن النظام الكوري الشمالي قد أنكر في البداية أي تورط له في هذه الاختفاءات، تغير موقفه خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني كويزومي جونيتشيرو إلى بيونج يانج في سبتمبر 2002، حيث اعترف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج إيل بعمليات الاختطاف وقدم اعتذارًا، مُبررًا ذلك بأنها كانت وسيلة لتدريب عملاء كوريا الشمالية على اللغة اليابانية لضمان تمكنهم من دخول اليابان متخفين كمواطنين يابانيين.

ومع ذلك، يثير واتانابي تساؤلات حول ما إذا كان هذا هو الهدف الحقيقي من عمليات الاختطاف. ورغم أن الحكومة اليابانية تعترف رسميًا بسبعة عشر ضحية فقط، فإنها تشير إلى أن هناك حوالي 870 حالة اختفاء أخرى قد تكون مرتبطة بعمليات اختطاف. ويشمل المشتبه في اختطافهم مجموعة من المهنيين مثل العاملين في المجال الطبي، والميكانيكيين، والطابعين، الذين قد تكون كوريا الشمالية بحاجة إلى مهاراتهم.

في كتابه، يذهب واتانابي إلى أبعد من ذلك ليقترح أن كوريا الشمالية ربما استهدفت مختطفين ذوي مهارات متخصصة لاستخدامهم في برنامجها للأسلحة النووية، وهي نظرية قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن القومي الياباني. هذه النظرية تسلط الضوء على مدى تعقيد وعمق القضية، مما يعزز فهمنا للسياسات الخفية والتكتيكات المستخدمة من قبل النظام الكوري الشمالي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

ليست الحالة الوحيدة

لكن تاكيمورا ليس العالم الياباني الوحيد الذي يُشتبه في اختطافه من قبل عملاء كوريين شماليين. ففي إبريل 2009، نشرت صحيفة رودونج سينمون، الناطقة بلسان بيونج يانج، مقالاً يحتفل بنجاح كوريا الشمالية في اختبار صاروخ باليستي بعيد المدى. وضم المقال صورة لكيم جونج إل مع أعضاء من فريق برنامج الصواريخ. وكان من بين المجموعة فرد يشبه بشكل لافت مهندساً يابانياً مفقوداً منذ عام 1982.

كان الرجل يبلغ من العمر 23 عاماً عندما اختفى. وبعد تخرجه من جامعة كانتو جاكوين، كان على وشك بدء وظيفة لدى مورد لقطع غيار السيارات. كان قد درس الروبوتات الصناعية في قسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة، وهو مجال يمكن تطبيقه عملياً في الطاقة النووية لإدخال وإخراج قضبان الوقود، مما يجعله هدفاً محتملاً لكوريا الشمالية. وأشار واتانابي إلى تحليل خبير في الطب الشرعي لتلك الصورة، الذي خلص إلى وجود ”احتمال“ بأن يكون الرجل في الصورة هو الطالب الياباني المفقود.

يشير واتانابي أيضاً إلى حالات اختفاء أخرى مشابهة. في عام 1983، اختفى عامل صيانة يبلغ من العمر 23 عامًا كان يعمل في محطة للطاقة النووية في محافظة فوكوي بشكل غامض. ثم في عام 1988، اختفى موظف يبلغ من العمر 35 عامًا كان يعمل في مصنع لتصنيع الأدوات الدقيقة في محافظة توتوري.

من خلال استعراض هذه الحالات، يحاول واتانابي تسليط الضوء على أن السلطات اليابانية، على الرغم من تزايد قلقها بشأن برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ أن هذه القائمة المتزايدة من حالات الاختفاء تشمل أفراداً قد تجد بيونج يانج مهاراتهم مفيدة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الشكوك حول ما إذا كانت الحكومة اليابانية قد علمت بحقيقة هذه الاختطافات ولم تعلن عنها للجمهور.

في بحثه عن الحقيقة، يثير واتانابي المزيد من الأسئلة، مما يجعل القراء يتساءلون عما يختبئ في أعماق القضية المعقدة لاختطاف كوريا الشمالية للمواطنين اليابانيين. ومع استمرار التحقيقات وتقديم المزيد من الأدلة، قد يتم كشف الحقائق الغامضة تدريجياً، ولكن حتى ذلك الحين، تظل هذه القضية مثار جدل ونقاش عميقين. نشر في الأصل باللغة اليابانية،

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: غلاف كتاب”اختفاء العالم النووي: لغز الاختطاف وبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية“، بتصريح من إيوانامي شوتين)