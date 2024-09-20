اليابان | تعرف على أفضل مواقع مشاهدة ألوان الخريف في اليابان مع خريطة 2024

مع بداية فصل الخريف في اليابان، تبدأ الطبيعة في تقديم عروضها الساحرة، حيث تتلون الأشجار بدرجات الأحمر والبرتقالي والذهبي، مما يجعلها واحدة من أجمل الفصول وأكثرها جذبًا للزوار. قد يكون من الصعب مقاومة جمال الأوراق المتساقطة التي تضيء الحدائق والمعابد والمناطق الجبلية في مختلف أنحاء البلاد. إذا كنت تبحث عن تجربة استثنائية لمشاهدة هذه الألوان الخلابة، فإن هذا المقال سيأخذك في رحلة عبر أجمل المواقع وأفضل الأوقات لمتابعة هذا التحول السحري، بدءًا من شمال اليابان في هوكايدو، وصولًا إلى مناطق كيوتو وطوكيو التي تزدهر بالألوان الزاهية في أواخر الخريف. استعد للاستمتاع بمشهد طبيعي لا يُنسى يجسد الخريف الياباني بكل روعته.

مع اقتراب فصل الشتاء، تتزين اليابان بلوحة طبيعية ساحرة، حيث تتلون الأشجار بألوان زاهية من الأصفر والبرتقالي والأحمر، قبل أن تتساقط أوراقها، مما يضفي مشاهد خلابة على المناظر الطبيعية. ويختلف هذا التغيير الموسمي عن ”موجة افتح أزهار الساكورا“ الذي يتدرج من الجنوب نحو الشمال، إذ تبدأ ”موجة تغير ألوان أوراق الخريف“ من شمال اليابان وتنتقل تدريجياً نحو الجنوب، من المرتفعات الجبلية إلى المناطق المنخفضة والمدن.

بحسب توقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الصادرة في 3 سبتمبر/ أيلول، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في خريف 2024 أعلى قليلاً من المعدل السنوي، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير بسيط في ذروة موسم أوراق الخريف، على الرغم من احتمال بقاء الذروة في وقتها المعتاد في بعض المناطق. هذا الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة قد يؤثر أيضًا على توقيت تحول الألوان في مناطق محددة، خاصة في اليابان الوسطى والجنوبية.

من بين أبرز رموز الخريف في اليابان، تبرز أشجار القيقب (مومجي) التي تتلون أوراقها بالأحمر الناري، وأشجار الجنكة المتألقة باللون الذهبي. تُعتبر الجنكة، التي تُزرع بكثرة على طول شوارع المدن وفي الحدائق العامة، رمزًا لخريف المدينة. وتتميز هذه الأشجار بقدرتها على خلق مشهد ساحر حينما تتساقط أوراقها الذهبية، وتغطي الشوارع والحدائق كالسجاد الحريري. في المناطق الواقعة جنوب توهوكو، تبدأ هذه الأشجار في التحول إلى اللون الذهبي في منتصف نوفمبر، وتستمر حتى أواخر الشهر، حيث تصبح الحدائق والطرقات مغطاة بطبقات من الأوراق الصفراء، مما يجعلها وجهة مفضلة للمواطنين والسياح.

وتُعتبر بعض الأماكن مثل نيكو في توتشيغي وكيوتو في غرب اليابان من بين أشهر الوجهات لمشاهدة أوراق الخريف. هناك، تتدفق آلاف الزوار للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة، حيث تتناغم المعابد القديمة مع ألوان الأوراق المتساقطة، مما يخلق مشاهد تحاكي لوحات فنية طبيعية.



تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناء على بيانات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

توقعات موعد ذروة أوراق الشجر الصفراء في المدن الرئيسية لعام 2024

في المناطق الجبلية ذات الارتفاع العالي، هناك أماكن حيث تساقطت الأوراق بالفعل، ولكن في السهول، يبدأ تحول الأشجار إلى اللون الأحمر في هوكايدو وشمال توهوكو بعد بداية نوفمبر. أما في المناطق الواقعة جنوب توهوكو، فسيكون ذلك بعد ديسمبر.



تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناء على بيانات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

توقعات موعد ذروة أوراق الشجر الملونة في المدن الرئيسية لعام 2024

تتيح خدمة ”خريطة أوراق الشجر الملونة“ الخاصة بوكالة الأرصاد الجوية اليابانية فرصة رائعة لمتابعة حالة أوراق الشجر في 700 موقع مختلف عبر اليابان، بما في ذلك المناطق الجبلية الشهيرة. ومع اقتراب فصل الخريف، يصبح تخطيط رحلة قصيرة للاستمتاع بجمال الطبيعة وألوان الشجر الزاهية فكرة رائعة. لكن لا يتعين عليك دائماً السفر إلى الأماكن الجبلية النائية، فالعاصمة الكبيرة طوكيو توفر بدورها العديد من المواقع الرائعة التي يمكنك الاستمتاع بها دون الحاجة للسفر بعيداً.

حديقة هاماريكيّو الملكية (منطقة تشو)

تبعد 12 دقيقة سيراً على الأقدام من محطة شينباشي على خطوط JR وميترو طوكيو غينزا وأساكوسا / رسوم الدخول 300 ين



(© بيكستا)

حديقة كويشيكاوا كوراكوان (منطقة بينكيو)

يبعد 5 دقائق سيراً على الأقدام من محطة سويودوباشي على خط JR سوبو، و6 دقائق سيراً على الأقدام من محطة كوراكوين على خطوط ميترو طوكيو مارونوشي ونابوكو / رسوم الدخول 300 ين.



السقف الأبيض في الخلفية هو ملعب طوكيو دوم (© بيكستا)

حديقة كويشيكاوا النباتية = حديقة النباتات التابعة لجامعة طوكيو للدراسات العليا (منطقة بينكيو)

يبعد 10 دقائق سيراً على الأقدام من محطة هاكوسان على خط توئي ساندا، و15 دقيقة سيراً على الأقدام من محطتي ميؤغا تايا وكوراكوين على مترو طوكيو

رسوم الدخول 500 ين (مغلق يوم الاثنين)



(© بيكستا)

حديقة ريكوغين (منطقة بينكيو)

يبعد 7 دقائق سيراً على الأقدام من محطة كوغومي على خطوط JR يامانوتي وميترو طوكيو نابوكو رسوم الدخول 300 ين.



(© بيكستا)

شارع أشجار الجنكة في ضريح ميجي الخارجي (منطقة ميناتو)

على بُعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة ”أوياما-إتشومه“ على خطوط مترو طوكيو: جينزا، هانزومون، وخط أودوئي. / مجاني



شارع أشجار الجنكة في ضريح ميجي الخارجي (© بيكستا)

وادي أوراق القيقب في حديقة شيبا (منطقة ميناتو)

على بُعد 4 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة ”أكاباني-باشي“ على خط أودوئي. / الدخول مجاني / وادي صناعي داخل جزء من حديقة شيبا. تحظى لقطات برج طوكيو من خلال أوراق الخريف بشعبية كبيرة.



(© بيكستا)

حرم جامعة طوكيو في هونغو (منطقة بونكيو)

على بُعد دقيقة واحدة سيرًا على الأقدام من محطة ”توداي-ماي“ على خط مترو طوكيو نانبوكو، و6 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة ”هونغو-سانتشومه“ على خط أودوئي.



(© بيكستا)

حديقة ميجيور (منطقة توشيما)

على بُعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة ”ميجيور“ على خط جي آر يامانوتي. / الدخول مجاني



(© بيكستا)

حديقة كيوسومو (منطقة كوتو)

على بُعد 3 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة ”كيوسومو-شيكاوا“ على خطوط مترو طوكيو: أودوئي وهانزومون. / رسوم الدخول 150 ين



(© بيكستا)

طريق إينو (منطقة تشيودا)

تم فتح طريق إينو أمام العامة اعتبارًا من عام 2014 احتفالًا بالذكرى الثمانين لجلالة الإمبراطور السابق (الذي كان حينها الإمبراطور). يتم فتح هذا الطريق الذي يمتد من بوابة ساكاسيتا إلى بوابة إينو في الربيع والخريف. يتم الإعلان عن التواريخ المحددة على موقع وكالة القصر الإمبراطوري.

على بُعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة ”هيبيا“ على خط مترو طوكيو هيبيا، أو محطة ”نيجوبيشي-ماي“ على خط مترو طوكيو تشيودا.



(© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان: أوراق الخريف في حديقة روكوجي (منطقة بونكيو، طوكيو) © بيكستا)