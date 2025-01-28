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نشرة السومرية.. استضافة نيابية مرتقبة لوزيرة الاتصالات وتحرك نحو تعظيم الاقتصاد غير النفطي

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نشرة السومرية.. استضافة نيابية مرتقبة لوزيرة الاتصالات وتحرك نحو تعظيم الاقتصاد غير النفطي

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بغداد - ياسين صفوان - # العراق يتحرك نحو تعظيم الاقتصاد غير النفطي.. السوداني يؤكد للبنك الدولي المضي بالإصلاحات الداعمة للقطاع الخاص

# استضافة نيابية مرتقبة لوزيرة الاتصالات.. الاسباب تتعلق بتعاقدات مشبوهة ابرزها "آي كيو" المتهمة بسرقة سعات الانترنت

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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