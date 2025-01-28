نشرة السومرية.. استضافة نيابية مرتقبة لوزيرة الاتصالات وتحرك نحو تعظيم الاقتصاد غير النفطي

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بغداد - ياسين صفوان - # العراق يتحرك نحو تعظيم الاقتصاد غير النفطي.. السوداني يؤكد للبنك الدولي المضي بالإصلاحات الداعمة للقطاع الخاص# استضافة نيابية مرتقبة لوزيرة الاتصالات.. الاسباب تتعلق بتعاقدات مشبوهة ابرزها "آي كيو" المتهمة بسرقة سعات الانترنت

# النزاهة تفتح تحقيقا بملابسات اجتماع مطار النجف.. والحكومة المحلية تؤكد التنسيق مع المعنيين لتغيير ادارة المطار

# الكشف عن مخطط لنقل سجن غويران من سوريا إلى العراق، الخطة تتركز على نقل دواعش متورطين بالقتال بالاراضي العراقية

