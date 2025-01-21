انت الان تتابع خبر البرلمان يكتفي بـ"العفو والأحوال والعقارات" ويرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب رفع جلسته".وأتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التصويت على القوانين الجدلية الثلاث (الأحوال الشخصية، العفو العام، واعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة".

وذكر بيان للمجلس ورد لـ الخليج 365، أنه تم "التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩".

وأضاف البيان، أنه تم التصويت على "مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

وتابع، أن "مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦".

ويأتي التصويت على هذه القوانين بعد مخاض عسير، وخلافات امتدت لأشهر، ودفعت لإلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات حولها.