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نائب: قانون العفو العام سينصف الأبرياء ولن يشمل المجرمين

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نائب: قانون العفو العام سينصف الأبرياء ولن يشمل المجرمين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عبطان في حديث لـ الخليج 365، انه "قانون العفو العام قانون تم اعداده من قبل الحكومة وتم التعديل عليه من قبل اللجنة القانونية في البرلمان وتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه".

وأضاف: "تم التصويت على القانون بصيغته المعدلة من قبل المجلس، مؤكدا ان "القانون سينصف الأبرياء ولن يشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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