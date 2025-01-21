انت الان تتابع خبر نائب: قانون العفو العام سينصف الأبرياء ولن يشمل المجرمين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبطان في حديث لـ الخليج 365، انه "قانون العفو العام قانون تم اعداده من قبل الحكومة وتم التعديل عليه من قبل اللجنة القانونية في البرلمان وتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه".



وأضاف: "تم التصويت على القانون بصيغته المعدلة من قبل المجلس، مؤكدا ان "القانون سينصف الأبرياء ولن يشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".