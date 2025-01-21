انت الان تتابع خبر البرلمان يطوي صفحة القوانين الجدلية.. تصويت على العفو والأحوال وإعادة العقارات والان مع التفاصيل





- مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). بغداد - ياسين صفوان - - مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩- مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). - مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦. مجلس النواب - الدائرة الاعلامية