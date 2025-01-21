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البرلمان يطوي صفحة القوانين الجدلية.. تصويت على العفو والأحوال وإعادة العقارات

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البرلمان يطوي صفحة القوانين الجدلية.. تصويت على العفو والأحوال وإعادة العقارات

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بغداد - ياسين صفوان - - مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩

- مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). 

- مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦.

مجلس النواب - الدائرة الاعلامية

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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