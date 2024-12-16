تشكيك بمشروعية حكومة كركوك‎

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بغداد - ياسين صفوان - سياسيون ومراقبون طالبوا بتجاوز الخلافات والى التوافق بين الكتل السياسية خصوصا بعد سنوات عديدة من حرمان كركوك لانتخاب مجلس المحافظة ومحافظها.



وعلى الرغم من مصادقة رئاسة الجمهورية على تشكيلها وممارستها لاعمالها الا ان الشركاء المعترضين لا يزالون بانتظار نتائج الطعون المقدمة للمحكمة الاتحادية حول مشروعية حكومة كركوك.