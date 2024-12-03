انت الان تتابع خبر مبادرة عراقية تخص الأزمة السورية.. دعوة لاجتماع في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الائتلاف في بيان، إنه عقد "اجتماعه الدوري بحضور رئيسي مجلسي الوزراء محمد شياع السوداني والنواب محمود المشهداني".

وعبر ائتلاف إدارة الدولة عن "دعمه وتأييده لكل الجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية التي تقوم بها منذ بداية الأزمة السورية"، داعيا إلى أن "تكون بغداد مقراً للحوارات المستمرة".



وطمأن الائتلاف جميع أبناء الشعب العراقي بأن "الاستعدادات كفيلة بأن تمنع أي خطر عن العراق"، مؤكدا "اتخاذ خطوات تحفظ أمن وسلامة الأراضي السورية من جهة والأمن القومي العراقي من جهة اخرى وذلك من خلال التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا".

وتابع البيان أن "ائتلاف إدارة الدولة اعلن عن مبادرة عراقية لدعوة دول الجوار والدول المعنية بالأزمة السورية إلى اجتماع عاجل في بغداد".