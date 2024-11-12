انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان يتباحث مع السفير التركي حول ملف المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن المشهداني "استقبل سفير الجمهورية التركية لدى العراق أنيل بورا إينان الذي قدم التهنئة للشهداني بتسنمه مهام رئاسة البرلمان".وشهد اللقاء "التباحث في القضايا الثنائية بين البلدين والعلاقات ذات الاطار المشترك".

وأكد المشهداني على "ضرورة حسم ملف المياه بين البلدين وضمان تسلم العراق كامل حصته وفق الاتفاقات المبرمة إلى جانب تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز الاواصر بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين ويحقق تطلعاتهم بالرقي".

وأشار البيان، إلى أن "السفير وجه دعوة للمشهداني من اجل زيارة تركيا".

