نائب عراقي: امريكا اتخذت القرار

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عرب في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، ان السوداني “رجل مدني يتمسك بمبادئ الدولة ويرفض السلاح خارج إطارها"، مضيفًا أن "رئيس الوزراء لا يتبنى طروحات طائفية ولا يمتلك ميليشيا مسلحة".وتطرق الى ما اسماها بـ"السيطرات" التي نصبت داخل مجلس النواب وقت انتخاب الرئيس، معتبرا انها "تعكس حالة عدم الثقة بين الكتل السياسية بسبب الخلافات حول انتخاب رئيس مجلس النواب".

وذكر أن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي والنائب الثاني شاخوان عبد الله كانا يفضلان بقاء منصب رئيس البرلمان شاغرًا".

ونوع الى ان "هادي العامري طلب إضافة 11 منطقة إلى قانون إعادة العقارات المصادرة (الذي يسعى البرلمان للتصويت عليه ويواجه جدلاً كبيراً)".

وانتقد عرب أداء مجلس النواب، معتبرًا أنه “عاجز وليس له دور تشريعي أو رقابي فعّال”، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لمنحه دورًا أكبر في العملية التشريعية. كما أعرب عن أسفه لـ”خيانة الأمانة” من قبل العديد من السياسيين والنواب الذين لم يلتزموا بأدوارهم.

وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، حذّر عرب من قدرة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على تجميد الأموال العراقية بتوقيع واحد، مشيرًا إلى أن “ترامب ليس شخصًا عاديًا”.

وأوضح أن "السوداني قلق من تداعيات الحرب ويعتقد أنها ستكون مكلفة ومضرة للعراق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة اتخذت قرارًا بالقضاء على حروب الوكالة في المنطقة، مما يجعل دعم العراق لخيار الدولة هو الحل الوحيد في المرحلة المقبلة".