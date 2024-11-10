انت الان تتابع خبر بمشاركة العراق.. انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الرياض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية، فؤاد حسين الذي وصل الرياض أمس السبت.

وتشهد الرياض انعقاد أعمال قمة المتابعة العربية – الإسلامية غير العادية امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر تشرين الثاني 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.



ويشارك بالحضور وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وذلك للتوافق حول مشروع البيان الختامي للقمة الذي من المتوقع أن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق سكان قطاع غزة.