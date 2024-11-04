انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يدعو البرلمان إلى تمديد فصله التشريعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاطار في بيان، إن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب الدكتور حيدر العبادي لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والاقليمية".

وجدد الاطار التنسيقي بحسب البيان "تأييده لبيان مكتب المرجع الاعلى"، معتبراً إياه "خارطة طريق للتنمية والاستقرار في العراق".

وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي دعا مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم مع انجاز التشريعات الهامة ويواكب تطورات المنطقة".

كما ناقش الاطار التنسيقي "الوضع الامني في المنطقة وتاثيراته وضرورة مواصلة دعم الشعبين اللبناني والفلسطيني امام همجية العدوان الصهيوني".