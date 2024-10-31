انت الان تتابع خبر أول تعليق للمشهداني بعد انتخابه رئيسا للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعهد رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، بالعمل كفريق متجانس لتشريع القوانين التي تخدم أبناء العراق.



وقال المشهداني في بيان، "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير وبوافر الإحترام والإمتنان على منحكم الثقة لنا رئيساً لمجلس النواب سواء من صوت لنا أو من لم يصوت فلا فرق عندنا بين من وافق و بين من إعترض فتلك هي أدوات العملية الديمقراطية و التي تتصف بتعدد وجهات النظر".



وأضاف أن "هذه المسؤولية التي حملتمونا إياها إنما هي تكليفاً مهماً وكبيراً وسنبذل قصارى جهدنا لنكون عند حسن ظنكم وآمل أن أكون في مستواه".

وتابع المشهداني "من هنا أتعهد أمامكم بأننا سنعمل كفريق متجانس لتشريع القوانين التي تخدم أبناء بلدنا العزيز و أضع يدي بيدكم لمراقبة أداء الحكومة وبرنامجها الذي قدمته لمجلس النواب إبان المصادقة عليها و خلال الفترة المتبقية من عمرها للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة".

وصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على انتخاب النائب محمود المشهداني رئيسا له.