انت الان تتابع خبر مجلس النواب يباشر بالعد والفرز لانتخاب رئيس للمجلس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب باشر بإجراءات العد والفرز بانتخاب رئيس المجلس".واشارت في وقت سابق الى ان "عدد المصوتين بلغ 269 نائباً".وقرر مجلس النواب، اليوم الخميس، الذهاب الى جولة ثانية لانتخاب رئيس جديد له، بعد أن حصل محمود المشهداني على 153 صوتاً، وسالم العيساوي 95، وعامر عبد الجبار 9 أصوات، اما الباطلة بلغت 14، فيما اشار الى عدد المصوتين بالجولة الثانية بلغ 269 نائباً.

وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة مخصصة بحضور 271 نائباً لانتخاب رئيس جديد له خلفا لمحمد الحلبوسي الذي أعلنت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضويته كنائب ورئيس للبرلمان في تشرين الثاني 2023.

يتبع..