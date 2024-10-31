انت الان تتابع خبر مجلس النواب يباشر بإجراءات انتخاب رئيس له.. هذه اسماء المرشحين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب يباشر بأجراءات انتخاب رئيس المجلس"، مشيرة الى ان "المرشحين لرئاسة مجلس النواب هم :
1. سالم العيساوي
2. طلال الزوبعي
3. محمود المشهداني
4. عامر عبد الجبار".
1. سالم العيساوي
2. طلال الزوبعي
3. محمود المشهداني
4. عامر عبد الجبار".
وفي وقت سابق، اعلن المجلس عقد جلسته ضمن الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي، الثاني الجلســـــة رقم (١٦)".
وأضاف، ان "عدد الحضور ١٩٥ نائب".