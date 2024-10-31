انت الان تتابع خبر مجلس النواب يباشر بإجراءات انتخاب رئيس له.. هذه اسماء المرشحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب يباشر بأجراءات انتخاب رئيس المجلس"، مشيرة الى ان "المرشحين لرئاسة مجلس النواب هم :1. سالم العيساوي2. ⁠طلال الزوبعي3. ⁠محمود المشهداني4. ⁠عامر عبد الجبار".

وفي وقت سابق، اعلن المجلس عقد جلسته ضمن الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي، الثاني الجلســـــة رقم (١٦)".

وأضاف، ان "عدد الحضور ١٩٥ نائب".