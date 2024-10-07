انت الان تتابع خبر ابو تراب: الحكومة رأيها محترم والفصائل مع سياستها بخصوص الحرب مع اسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تميمي خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "طوفان الاقصى عام انتصارات بالنسبة لاهالي غزة ولبنان ومدد الهي ومعجزة بفضل عزيمتهم".

واضاف، ان "اسرائيل معها العالم والشعب الفلسطيني يقابلها اعزل وهذا يعتبر انتصار للشعب الفلسطيني واي دولة غيرهم لانهارت"، مبينا ان "الانتصار ليس الوصول الى الاهداف فقط وبيع القضية هو الانكسار والخسارة".



وتابع: ان "اسرائيل طرحت خريطتها التي تصل الى العراق وهي اول من رفع شعار الحرب على العالم بالتاريخ وخطتها التوسع بالمنطقة"، موضحاً ان "ايران رفعت شعار للمستضعفين لنصرتهم ومن الطبيعي نجد رافضين لها ولا يوجد مجتمع يؤيد اي امر بشكل كامل".

ولفت الى انه "اذا كتبت على العراق الحرب فاهلا بها لأن الكيان الصهيوني يعتمد اسلوب الابادة ولم يترك خياراً غير المقاومة".