انت الان تتابع خبر التخطيط: قرار الحكم بحق محمد تميم مزور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت محررات أدعى انها صادرة من المحاكم العراقية بحق نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير التخطيط محمد علي تميم".



وأكدت الوزارة، أن "كل ما جرى تداوله هي اخبار مزيفة ولا اساس لها من الصحة"، لافتة الى أنها ستقوم بـ"ملاحقة ومقاضاة الجهات والاشخاص الذين يقفون وراء نشر وتزوير محررات رسمية".