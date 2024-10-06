انت الان تتابع خبر التصعيد الأخير والصراع الدائر في المنطقة على طاولة الاعرجي ودوريل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قاسم الأعرجي استقبل السفير الفرنسي في بغداد، باتريك دوريل، إذ شهد اللقاء استعراض مستجدات الاوضاع والتصعيد الأخير في المنطقة، وما يتعرض له الفلسطينيون واللبنانيون جراء الصراع الدائر في المنطقة".وشدد الأعرجي، "على ضرورة عدم اتساع رقعة الحرب"، مشيرا إلى ان "التهديدات التي حصلت اثناء التصعيد ليست بصالح المنطقة جميعاً ولها نتائج وخيمة على دول المنطقة والعالم، وان على المجتمع الدولي الضغط باتجاه إيقاف هذه الحرب".

وأشار الأعرجي، إلى أن "الحكومة العراقية تعمل بشكل متوازن على عدم اتساع رقعة الحرب، وتطالب بايقافها، تحقيقا لامن واستقرار المنطقة والعالم".