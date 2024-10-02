انت الان تتابع خبر دبلوماسي سابق: إسرائيل تريد جر إيران للمواجهة المباشرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، الأربعاء، أن إسرائيل تريد جر إيران للمواجهة المباشرة، فيما أشار الى أن هناك حرب وجودية ضد "الكيان الصهيوني".



وقال موسوي خلال حديثه لبرنامج "من الأخير"، الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "ما حصل أمس هو ضمن المناوشات المتوقعة"، مشيرا الى أن "الحرب الوجودية القائمة منذ انتصار الثورة، وحتى الان هناك حرب وجودية ضد الكيان الصهيوني".

وأضاف أن "إيران تؤمن أن إسرائيل يجب أن تزال من الوجود ولدى إيران رؤية استراتيجية طرحتها لدى مجلس الامن لا تؤمن بدولتين".

ولفت موسوي الى أن "الكيان الصهيوني يستخدم الاسلوب اللاإنساني في القتل العام في غزة ولبنان".

وكشف الدبلوماسي الإيراني السابق الدبلوماسي الإيراني السابق أن "الكيان لديه هدفان، الأول ان يجر إيران للمواجهة مباشرة ليحقق امنيته بإضعاف إيران"، مضيفا "أما الثاني يريد ان يجر إيران لمواجهة استراتيجية تاريخية".

ونفذت إيران، مساء أمس الثلاثاء، هجوما بعشرات الصواريخ ضد "إسرائيل" شملت العديد من الأهداف العسكرية المهمة، بحسب الحرس الثوري الإيراني.