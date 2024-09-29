انت الان تتابع خبر مركز دراسات: الحرب طويلة وحزب الله لن يترك ثأر نصر الله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الموسوي لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، ان "ايران حذرت اسرائيل من تخطي قواعد الاشتباك في المنطقة".واضاف، ان "الحرب ستجون طويلة الامد وحزب الله لن يترك ثأر امينه العام السيد حسن نصر الله".

واضاف، ان "الظروف لم تمنع قوى داخل الاطار التنسيقي من ان تلتقي بالسفيرة الامريكية بشكل يومي".

ولفت الى ان "التيار الصدري ملتزم ولا يخرج بتظاهرة الا بقرار مركزي".