انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد للسفير اللبناني مواصلة تقديم المساعدات الضرورية والإنسانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، السفير اللبناني لدى العراق علي الحبحاب، حيث جدد السوداني تعازيه للحكومة والشعب اللبنانيين، في استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني سماحة السيد حسن نصرالله رحمه الله".وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ "الموقف العراقي الثابت والمبدئي، إلى جانب لبنان في محنته، ينطلق من وشائج تربط الشعبين الشقيقين، ومن عدالة القضية التي يدافع فيها كل اللبنانيين عن أرضهم".

وأشار إلى "مواصلة العراق تقديم المساعدات الضرورية والإنسانية التي تدعم صمود الشعب اللبناني، وهو مستمر في استقبال المواطنين اللبنانيين من الذين اضطرّتهم الظروف إلى مغادرة بلادهم، كما سيواصل العراق جهوده في جميع المحافل الدولية في دعم مساعي لبنان وتحركاته الأممية لإيقاف الحرب، وتعزيز مساعي رئيس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي على هذا المسار".

