شكرا لقرائتكم خبر عن تشعر بضيق التنفس عند ممارسة الرياضة.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

قد يشعر البعض أثناء ممارسة التمارين الرياضية اليومية، سواء كان محترفًا أو شخصًا يحافظ على الأداء البدني السليم والتمارين الرياضية اليومية، ببعض من ضيق التنفس أو صعوبة تنظيم النفس. ويحدثنا تقرير نشر في موقع cymitotika عن هذه المشكلة التي يعاني منها البعض.

لماذا يشعر البعض بضيق التنفس أثناء ممارسة الرياضة؟

هذا الأمرهو استجابة فيزيولوجية طبيعية لأن الجسم يحتاج حينها إلى المزيد من الأكسجين لتغذية العضلات، وتختلف باختلاف مستوى اللياقة البدنية وكثافة التمرين وطبيعة الصحة العامة لممارس الرياضة. وهو أمر شائع، ولكن ممارسة الرياضة بانتظام تحسن من هذه القدرة على التحمل وتنظيم التنفس.

ماذا يجب أن أفعل عند الشعور بضيق التنفس أثناء ممارسة الرياضة؟

يجب التوقف والراحة إذا كنت لا تشعر بالقدرة على مواصلة التمرين أو أن يكون ضيق التنفس حادًا أو أن هناك بعض الأعراض المقلقة.

ما هي العوامل التي تزيد من فرص الشعور بضيق التنفس أثناء ممارسة التمرين الرياضي؟

- مستوى اللياقة البدنية يتحكم بشكل كبير في الشعور بدقة التنفس من عدمه، فمن يتمتع باللياقة البدنية أفضل يعاني من ضيق تنفسي أقل لأن جهاز التنفسي والقلب يكون أفضل بكثير من غيره.

- كما أن العضلات تعمل بفاعلية أكبر في هذا الأمر.

- شدة التمرين وكثافته وقوته تتحكم أيضًا في طبيعة الشعور بضيق التنفس، فالركض السريع أو رفع الأثقال أو التمارين عالية الكثافة تتطلب المزيد من الأكسجين وبالتالي إمكانية زيادة التنفس.

- العوامل البيئية والبيئة المحيطة التي تمارس فيها الرياضة تتحكم بشكل كبير في هذا الأمر، فممارسة الرياضة في بيئات صحية مفتوحة تقلل من الشعور بضيق التنفس.

كيف يمكن تحسين التنفس وإدارة ضيق التنفس أثناء ممارسة التمارين الرياضية؟

- ابدأ بتمارين معتدلة حتى يتكيف جسمك مع الوقت مع التمارين الرياضية بشكل منتظم.

- مارس التمارين الهوائية بانتظام.

- حافظ على ترطيب جسمك ترطيبًا جيدًا.

- الاهتمام بالتغذية المناسبة للرياضيين ومراعاة العناصر الغذائية المهمة.

- يمكن الاستعانة بالمكملات الغذائية لدعم صحة الرئة، خاصة لما تحوي من مضادات أكسدة تعزز من التنفس.

- استخدم تقنيات التنفس وتدرب عليها لتفعلها على مدار اليوم.

- لا تقبل وبشدة على الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية أو التمارين عالية الكثافة بشدة، واتبع نظامًا سليمًا وفقًا لمختصين.