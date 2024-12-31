شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من خطر النوبات القلبية فى الجو البارد؟.. نصائح هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

يحذر الأطباء من ارتفاع مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية خلال درجات الحرارة المنخفضة، ويتسبب الطقس البارد في انقباض الأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم وإجهاد القلب، ويحث الخبراء على اتخاذ الاحتياطات، مثل البقاء دافئًا ومراقبة ضغط الدم وتجنب الأنشطة الشاقة لحماية صحة القلب والأوعية الدموية خلال فصل الشتاء، بحسب موقع "تايمز ناو".

لماذا يزيد الطقس البارد من مخاطر أمراض القلب؟

تشكل درجات الحرارة الباردة تهديدًا مباشرًا لصحة القلب.

عند التعرض للبرد، تتقلص الأوعية الدموية، مما يزيد من ضغط الدم ويضع ضغطًا إضافيًا على القلب.

يمكن أن يؤدي هذا الانقباض الوعائي، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدلات التهابات الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء، إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل كبير.

تؤكد الإحصائيات على خطورة المشكلة:

على مستوى العالم، يعاني 10 ملايين شخص من الإعاقات وتحدث 500000 حالة وفاة سنويًا بسبب انخفاض درجات الحرارة.

يؤدي تلوث الهواء، الذي يميل إلى التفاقم في الأشهر الباردة، إلى تفاقم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال المساهمة في الالتهاب الجهازي وضعف وظائف القلب.

المجموعات المعرضة للخطر

الأشخاص المعرضون بشكل خاص لمضاعفات القلب خلال فصل الشتاء هم:

الأفراد المسنون

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو السمنة

الأفراد الذين لديهم تاريخ من التدخين أو أمراض القلب

التعرض للبرد يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم بشكل كبير، وبالتالي خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أسلوب الحياة والعادات الغذائية التي تؤثر على صحة القلب

إن زيادة استهلاك الملح والاعتماد على الأطعمة المصنعة يساهمان في ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، فإن أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية، والتي غالبًا ما تحتوي على مزيلات الاحتقان، يمكن أن تزيد من ارتفاع ضغط الدم.

يصاب الأفراد الذين لديهم عادةً مستويات ضغط دم طبيعية خلال الصيف بقراءات مرتفعة في الأشهر الأكثر برودة.

نصائح لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية خلال الشتاء

التدابير العملية للحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية خلال أشهر الشتاء تشمل:

البقاء دافئًا

-الحفاظ على درجة حرارة داخلية مع التدفئة الكافية.

-ارتد ملابس دافئة، بما في ذلك القبعات والقفازات والأحذية المعزولة، عند الخروج.

منع التهابات الجهاز التنفسي

-تجنب التعرض غير الضروري للبرد.

- ضع في اعتبارك لقاحات الأنفلونزا لتقليل خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية التي تضغط على الجهاز القلبي الوعائي.

تعديل الأنشطة الخارجية

- إعطاء الأولوية للبقاء في المنزل والدفء.

مراقبة ضغط الدم

- فحص ضغط الدم بانتظام في المنزل، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم.

- الالتزام بالأدوية الموصوفة لإدارة ارتفاع ضغط الدم الموسمي- طرق إضافية للحفاظ على صحة قلبك وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

- اتباع نظام غذائي صحي للقلب

- التركيز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

- الحد من تناول الصوديوم، وخاصة في الأطعمة المصنعة.

- البقاء نشطًا بأمان

- المشاركة في تمارين داخلية خفيفة مثل تمارين التمدد للحفاظ على اللياقة البدنية دون التعرض المفرط للبرد.

- إدارة التوتر

- ممارسة تقنيات اليقظة، مثل التأمل أو التنفس العميق، للحد من التوتر، وهو مساهم معروف في أمراض القلب.

- تجنب التدخين

- التدخين يضيق الأوعية الدموية

احرص على ترطيب جسمك

-اشرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على اللزوجة المثلى للدم ومنع الجفاف الذي قد يجهد القلب.

احصل على فحوصات دورية

-حدد مواعيد زيارات دورية للطبيب لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية ومعالجة أي مخاوف في وقت مبكر.