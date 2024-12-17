شكرا لقرائتكم خبر عن تورم قدميك علامة دالة على هذه المشكلات الصحية.. ونصائح للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لأي شخص أن يعاني من تورم القدمين والكاحل والساقين بين الحين والآخر، لأي سبب من الأسباب العارضة، وغالبا ما يكون العلاج بالراحة وتقليل حدة الجهد والحركة ورفع القدمين عند التعرض للتورم، ولكن هناك حالة من التورم في القدمين تكون بسبب مشكلة مرضية.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلز هارفرد الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن تتسبب في تورم القدمين والكاحلين، وهذا التورم يحدث نتيجة دخول الماء الموجود في الدم إلى الساق والقدمين، مما يسبب تورما بسبب تأثر حركة السوائل في الجسم والقدمين.



وأوضح التقرير أن من أهم الأسباب غير المعروفة لتورم الجسم والقدمين بشكل عام:

الإصابات العابرة التي تصيب القدم والكاحل مثل الالتواء والاصابات العضلية والخبطات والصدمات أو عدم الالتزام بالعلاج المناسب لإصابات القدم وعدم التأهيل الجيد مما يؤثر على شكل القدم وتورمها.

التهابات الوريد السطحية التي تصيب الساق والقدم تسبب هذه المشكلة أيضا.

مشكلة أخرى تسمى القصور الوريدي في أوردة الساق مع التقدم في العمر قد يتسبب في زيادة الانتفاخات

الحمل من الأسباب المعروفة لتورم القدمين ولكن قد يكون التورم أيضا علامةةعلى تسمم الحمل وهي حالة خطيرة لابد من التعامل معها بشكل سريع

قد تعد التورمات التي تصيب القدم علامة على التجلطات التي تصيب الأوردة على العميقة

تكون أيضا علامة دالة على السكتات القلبية لأن قصور القلب قد يؤدي الى عدم ضخ الدم بكفاءة شديدة للجسم وبالتالي تتجمع الدماء في أوردة القلب مسببة هذا الانتفاخ

تكون علامة أيضا على الإصابة بمرض كلوي أو كبدي في أمراض الكبد والكلى تؤثر على التخلص من سوائل الجسم وتؤثر على مستويات البروتين فيد مما يسبب هذه المشكلة

قد تكون علامة أيضا دالة على العدوى الإصابة بالتهابات معدية

قد تكون علامة دالة على تناولك دواء خاطئ أو دواء له آثار جانبية مؤثرة على جسمك استشر طبيبك

قد يكون التورم علامة دالة على اصابة الجلد بمشكلة ما فمشاكل الجلد قد تسبب هذا التورم غير المبرر

هذه مجموعة من الخطوات يمكن أن تساعد على التخلص من تورم القدم بعد زيارة الطبيب والتعرف على السبب وعلاج المسبب، منها تقليل نسب الملح في الطعام مع عدم ارتداء ملابس ضيقة، أو جوارب ضيقة ومحاولة فقدان الوزن وتمرين الساق البسيط للمساعدة على ضخ السوائل فيه.