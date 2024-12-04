شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل مريض السكر إذا أصيب بجرح؟.. نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

جرح صغير، بثرة صغيرة، نزيف بسيط، كل هذه الأمور قد تبدو تافهة بالنسبة لمعظمنا. ولكن بالنسبة لمرضى السكري، فإن الجروح البسيطة والصغيرة قد تتحول إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يكن الشخص حريصًا، وفقا لما نشره موقع healthtoday.وقد تمر هذه الجروح، وخاصة الصغيرة منها، دون أن نلاحظها لفترة من الوقت لأن تلف الأعصاب في تلك المناطق (وهو أحد مضاعفات مرض السكري الشائعة) يجعلنا غير قادرين على الشعور بأي ألم ينشأ، ويؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم إلى تضييق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى قلة الأكسجين والمواد المغذية التي تصل من الرئتين إلى الخلايا المحيطة بالجرح. وهذا يؤدي إلى إبطاء عملية الشفاء، ويؤدي مرض السكري أيضًا إلى إضعاف جهاز المناعة لدينا، مما يجعل كل جرح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

الأقدام تحتاج إلى العناية

تعتبر أقدام مرضى السكري من المناطق الشائعة التي قد تظهر فيها الجروح والبثور دون أن يتم اكتشافها، حيث إن تلف الأعصاب في تلك المناطق من المضاعفات الشائعة في مرض السكري. لذلك، من المفيد:

ـ ارتد جوارب سميكة ودافئة حتى في المنزل.

ـ ضع مرطبًا على قدميك يوميًا، وخاصةً على المناطق الواقعة بين أصابع قدميك. إذا كنت تعانين من مرض قدم الرياضي، ضع كريمًا مضادًا للفطريات على المناطق المصابة.

ـ كن حذرًا للغاية عند قص أظافر قدميك. يمكنك أن تفكر في أن يقوم طبيب الأقدام بقصها لك.

ـ تجنب الأحذية الضيقة للغاية، والأحذية ذات الكعب العالي، وأنواع أخرى من الأحذية التي تجعلك عرضة للسقوط والإصابات.

خطوات يمكن اتخاذها لدعم التئام الجروح مع تقليل خطر الإصابة بالعدوى.

ـ افحص الجروح بشكل منتظم، وخاصة حول القدمين. استخدم مرآة إذا كان من الصعب رؤية باطن القدمين.



ـ حتى لو كان الجرح صغيرًا، خذه على محمل الجد. ضع مرهمًا أو محلولًا مطهرًا بسرعة، وقم بتغطيته بضمادة إذا لزم الأمر.



ـ حافظ على الضغط بعيدًا عن الجرح.



ـ إذا استغرق الجرح وقتًا أطول من المعتاد للشفاء، أو أظهر علامات العدوى (مثل تكوين القيح)، فاطلب العناية الطبية على الفور.