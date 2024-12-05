شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحاول إنقاص وزنك.. 4 أطعمة يجب تجنبها عند تناول الطعام خارج المنزل والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو فقدان الوزن مهمة شاقة، خاصة عندما يكون تناول الطعام بالخارج مغريًا، ومع ذلك، يؤكد خبراء التغذية أن تحقيق أهداف إنقاص الوزن لا يعني التخلي عن الأطعمة المفضلة لديك تمامًا.



ووفقا لموقع " onlymyhealth"، نتناول فيما يلى نصائح عملية لمساعدتك على اتخاذ خيارات أفضل أثناء تناول الطعام بالخارج، فهناك أنواع من الأطعمة التي يجب عليك تجنبها في المطاعم إذا كنت تحاول التخلص من بعض الوزن، بالإضافة إلى بدائل أكثر ذكاءً يمكنك أخذها في الاعتبار.

الأطعمة التي يجب تجنبها عند تناول الطعام خارج المنزل الوجبات الخفيفة

قد تبدو تناول رقائق البطاطس أو الخبز المحمص المقدم قبل الوجبات غير ضارة، لكنها ليست خالية من السعرات الحرارية على الإطلاق، هذه الوجبات الخفيفة يمكن أن تضيف 200 إلى 300 سعر حراري قبل أن يصل الطبق الرئيسي، يمكن لهذه الوجبات الخفيفة الصغيرة أن تعرقل التحكم في السعرات الحرارية، خاصة إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن.

بدلاً من ذلك، تجنب المقبلات وركز على الوجبة الرئيسية التي أتيت لتستمتع بها، يمكن أن يساعدك هذا التعديل البسيط في توفير السعرات الحرارية دون المساس بتجربة تناول الطعام.

تجنب الاطعمة الكريمية

غالبًا ما تكون الأطباق الغنية الكريمية مثل الدجاج بالزبدة لا تقاوم ولكنها تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، على سبيل المثال، يحتوي الدجاج بالزبدة على حوالي 200 سعر حراري لكل 100 جرام، غالبًا ما يتم تحضير هذه الأطباق بكميات سخية من الكريمة والزبدة، مما يجعلها كثيفة السعرات الحرارية.

يمكن اختيار الصلصات الخفيفة أو الكاري الخالي من الكريمة، أو السمك المشوي مع الكاري العادي خيارات أفضل، فهي تلبي رغباتك دون أن تطغى على السعرات الحرارية اليومية التي تتناولها.

قل لا للأطعمة المقلية

قد تكون الأطعمة المقلية لذيذة ولكنها مليئة بالسعرات الحرارية، بدلاً من ذلك، انتقل إلى خيارات المشويات، أو الأطعمة المطهية على البخار لأنها بدائل ممتازة تتوافق مع أهداف إنقاص الوزن.

إعادة التفكير في الحلويات والمشروبات السكرية

يمكن أن تكون المشروبات والحلويات مليئة بالسعرات الحرارية بشكل مفاجئ، حيث تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، وهو ما ينافس بعض الحلويات من حيث محتوى السكر.

ماذا نأكل بدلا من ذلك؟

في حين أن تجنب الأطباق الغنية بالسعرات الحرارية أمر ضروري، فإن معرفة ما يجب اختياره أمر مهم بنفس القدر، فيما يلي بعض البدائل الصحية:

المشويات

اختر الأطباق المطهوة على البخار أو المشوية، والتي تستخدم كمية أقل من الزيت وتحتوي على نسبة عالية من البروتين، هذه الخيارات تشبع الجوع مع الحفاظ على السعرات الحرارية التي تتناولها تحت السيطرة.

اختيارات القمح الكامل

استبدل الخبز العادى الأبيض بخبز القمح الكامل لتقليل استهلاك السعرات الحرارية مع الاحتفاظ بالنكهة.

شرب المشروبات الصحية

اختر الماء العادي، أو المشروبات الغازية، أو المشروبات المملحة قليلاً بدلاً من المشروبات الغازية لتجنب السعرات الحرارية المخفية.

تناول الوجبات المتوازنة

أعطِ الأولوية للوجبات التي تحتوي على توازن بين البروتينات الخالية من الدهون والخضراوات والكربوهيدرات المعقدة، فهذا لا يضمن التغذية فحسب، بل ويبقيك أيضًا مشبعًا لفترة أطول.