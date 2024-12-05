شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تقدم تجربتها بفقدان 25 كيلو من وزنها بنظام غذائى منخفض السعرات والان مع تفاصيل الخبر

من المتعارف عليه أن قلة عدد السعرات الحرارية في الطعام تعد المفتاح الأساسي في فقدان الوزن الزائد، وفى هذا الإطار أوضحت المدربة الرياضية المتخصصة فى إنقاص الوزن لبريتاني ماكريستال في نيوزيلندا أن تناول المزيد من الطعام تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في إنقاص الوزن، وهو عكس الشائع، وفقا لموقع hindustantimes.



وقدمت المدربة تجربتها فى خسارة وزنها بمقدار 25 كجم، موضحة أن إنقاص الوزن في النهاية يتعلق بتناول أطعمة تحتوي على سعرات حرارية أقل .

"ما يهم حقًا هو استهلاك عدد أقل من السعرات الحرارية"

و قالت بريتاني، "إذا كنت تبحثين عن إنقاص الوزن، فهذه واحدة من أهم النصائح التي ساعدتني على فقدان 25 كيلوجرامًا، من المعروف أن نقص السعرات الحرارية أمر ضروري لفقدان الوزن، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يتعين عليك استهلاك كمية أقل من الطعام بشكل عام، ما يهم حقًا هو استهلاك عدد أقل من السعرات الحرارية".

وأوضحت رؤيتها :"إذا تناولت كميات كبيرة من الطعام يعني في الواقع استهلاك كميات أكبر من الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية أقل، ومن خلال التركيز على الأطعمة ذات الكثافة المنخفضة من السعرات الحرارية، يمكنك تناول المزيد من الطعام مع استهلاك سعرات حرارية أقل، مما يؤدي إلى فقدان الدهون دون الشعور بالجوع طوال الوقت".

أطعمة تحتوي على سعرات حرارية تكاد تكون معدومة

قدمت 17طعامًا خاليًا من السعرات الحرارية تقريبًا، والتي قد تساعد على إنقاص الوزن، فعلى الرغم من عدم وجود أطعمة خالية من السعرات الحرارية، فإن العديد من الخيارات منخفضة السعرات الحرارية للغاية يمكن أن تدعم الغدة الدرقية الصحية وتساعد في إدارة متلازمة تكيس المبايض.

قائمة أطعمة يمكنها مساعدتك في التخلص من الوزن الزائد، وفقًا لمدربة إنقاص الوزن:

1. الخيار

2. القرع

3. أوراق الحلبة

4. السبانخ

5. الملفوف

6. البروكلي

7. الكوسة

8. الجزر

9. الجوافة

10 تفاحة

11. الكمثرى

12. الفراولة والتوت الأزرق

13. أوراق الكاري

14. أوراق الكزبرة

15. الزنجبيل

16. الثوم

17.الكركم.

أوضح التقرير، أن هذه الخضراوات لا تحتوي على سعرات حرارية منخفضة فقط، بل إنها غنية بالألياف ، مما يساعد في التحكم في الوزن، كما تعمل الفواكه مثل البابايا والجوافة على تعزيز الهضم ولها مؤشر جلايسيمي منخفض، وهو أمر مفيد لإدارة متلازمة تكيس المبايض. كما تمتلك التوابل والأعشاب مثل الزنجبيل والثوم والكركم خصائص مضادة للالتهابات تدعم وظيفة الغدة الدرقية وتساعد في تخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض.

ولكن هل سيحدث هذا فرقًا فعليًا؟

دمج الأطعمة ذات الحجم الكبير والمنخفضة السعرات الحرارية في نظامك الغذائي لا يساعد فقط في إدارة الوزن، بل يضمن أيضًا شعورك بالشبع بعد الوجبات، ومن خلال التركيز على الخيارات الغنية بالعناصر الغذائية والغنية بالبروتين والألياف، يمكنك الاستمتاع بحصص أكبر مع الحفاظ على تناول السعرات الحرارية منخفضًا. يعزز هذا النهج الواعي لتناول الطعام عادات صحية ويدعم الصحة العامة.

