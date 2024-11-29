شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مبكرة لسرطان الثدي.. لا تتجاهليها والان مع تفاصيل الخبر

سرطان الثدي يبدأ في خلايا الثدي التي تنمو بشكل غير طبيعي مما يؤدي إلى تكوين أورام يمكن أن تكون سرطانية وتؤثر على حياة المرأة، فمن المتعارف عليه أنه يبدا بعد السن الخمسين ولكن من الضروري اكتشاف سرطان الثدي في مراحله المبكرة وخاصة من عمر ال، 20 والـ30 والأربعين، ويجب على الشابات أن يدركن علامات وأعراض هذا السرطان لبدء العلاج في الوقت المناسب، وفقا لموقع hindustantimes.

قدم التقرير، أبرز الأعراض المبكرة المرتبطة في سن الـ20 والـ30- والـ40 للشابات، ومنها:1. تغيرات مثيرة للقلق في حجم الثدي أو شكله:

قد تعاني أغلب النساء في سن 20-45 من تغيرات في حجم الثدي أو شكله أو تناسقه، والتي يجب فحصها من قبل الطبيب. قد يتورم الثدي أو يتقلص أو يصبح غير متناسق. لذا، كونى يقظة واستشرى الطبيب دون أي تأخير.

2. كتلة الثدي:

قد يشير وجود كتلة كبيرة أو صغيرة أو منطقة سميكة في الثدي أو تحت الإبط إلى سرطان الثدي. ومن الضروري إجراء فحص ذاتي للثدي بشكل منتظم لإبلاغ الطبيب بالكتلة.

3. تغيرات الثدي والحلمة:

الاحمرار، أو التجعد، أو تجعد الثدي، أو الحلمات المقلوبة هي بعض علامات سرطان الثدي التي لا ينبغي تجاهلها. علاوة على ذلك، قد يكون هناك إفرازات دموية من الحلمة، وهي أيضًا علامة تحذير من سرطان الثدي.

4. ألم الثدي وحساسيته:

هل تعانين من آلام وأوجاع مستمرة في الثدي لا علاقة لها بالدورة الشهرية؟ إذن، استشيري خبيرة. فقد يكون هذا بسبب سرطان الثدي. ينبغي على النساء أن يعتنين بصحة ثدييهن.

ولذا يجب على النساء إجراء فحص ذاتي للثدي بشكل منتظم وإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية وفقًا لاقتراح الطبيب بعد ملاحظة هذه العلامات والأعراض للكشف المبكر عن السرطان.

والتشخيص والعلاج في الوقت المناسب هما مفتاح النجاح في علاج سرطان الثدي. تذكري أن التدخل السريع من شأنه أن ينقذ حياة المريضات.

