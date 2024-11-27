شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخفي ألم ذراعك إصابة خطيرة؟.. كل ما تريد معرفته عن تلف الضفيرة العضدية والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تسبب إصابة الضفيرة العضدية، التي تؤثر على الأعصاب التي تتحكم في الذراع، ألمًا شديدًا أو تنميلاً أو ضعفًا أو شللًا، ويعد الاكتشاف المبكر والاستشارة المتخصصة أمرًا بالغ الأهمية للعلاج، في هذا التقرير نتعرف على تلف الضفيرة العضدية وأعراضه وطرق العلاج، بحسب موقع "تايمز ناو".

الضفيرة العضدية عبارة عن شبكة من الأعصاب تنشأ بالقرب من الرقبة والكتف، تبدأ هذه الأعصاب عند النخاع الشوكي في الرقبة وتتحكم في اليد والمعصم والكوع والكتف.

الأعصاب هي نظام الأسلاك الكهربائية لدى جميع الأشخاص الذين يحملون الرسائل من الدماغ إلى بقية الجسم. العصب يشبه الكابل الكهربائي الملفوف بالعزل.

يمكن أن تختلف هذه الإصابات في شدتها، من تمدد خفيف للأعصاب (اعتلال الأعصاب) إلى انتزاع كامل (تمزق) للأعصاب من الحبل الشوكي.

تحدد شدة الإصابة ونوعها الأعراض وقد يعاني الشخص منها فورًا بعد الإصابة أو قد يصاب بأعراض بمرور الوقت.

تتضمن الأعراض الشائعة لإصابة الضفيرة العضدية الألم

قد يعاني الشخص الذي يعاني من إصابة الضفيرة العضدية من حرقة حادة أو ألم وقد ينتشر الألم من الرقبة إلى الكتف والذراع.

تسبب الإصابات الحادة ألمًا فوريًا وشديدًا، في حين قد تؤدي الإصابات المزمنة إلى انزعاج مستمر.

تنميل ووخز

قد يعاني الشخص من تنميل خفيف إلى شديد أو وخز في الذراع أو اليد.

قد يؤثر التنميل على أصابع أو مناطق معينة من الذراع، اعتمادًا على الأعصاب المصابة.

الضعف

قد يكون هناك ضعف في العضلات في الذراع المصابة وصعوبة في رفع الذراع أو أداء المهام اليومية أو الإمساك بالأشياء.

قد يكون الضعف إما جزئيًا (شلل جزئي) أو كاملاً (شلل)، اعتمادًا على مدى الإصابة.

فقدان الحركة

في الحالات الشديدة للغاية، قد يفقد الأفراد أيضًا الوظيفة الكاملة في الذراع المصابة.

يمكن أن يؤدي هذا إلى شلل بعض أو كل العضلات التي تغذيها الأعصاب المصابة.

فرط الحساسية

قد يعاني الأشخاص المصابون من حساسية متزايدة في الذراع أو اليد المصابة.

قد يسبب اللمس الخفيف أو الضغط على المنطقة المصابة عدم الراحة أو الألم، مما قد يكون مؤلمًا ويؤثر على الوظيفة العامة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كان الألم أو الخدر أو الضعف موجودًا أو يزداد سوءًا على مدى فترة أطول، فمن المهم طلب المساعدة الطبية،

الطبيب سينصحك بشأن توقيت وطبيعة التدخل المطلوب إذا تأثرت الأنشطة اليومية، مثل صعوبة أداء المهام الروتينية البسيطة مثل ارتداء الملابس أو الاستحمام أو أداء الوظائف، فمن الضروري طلب المشورة من الطبيب للتشخيص والعلاج المناسبين.

يجب على الأشخاص الذين أصيبوا نتيجة لحادث رياضي أو سقوط من دراجة أو حوادث أخرى أن يطلبوا تقييمًا طبيًا على الفور، حتى لو لم تظهر الأعراض في البداية.

تشخيص إصابة الضفيرة العضدية

بعد الاستشارة، يقوم الطبيب بإجراء بعض الاختبارات الجسدية لتحليل الأعراض وتحديد مدى الإصابة.

يشمل التصوير التشخيصي اختبارات التصوير، مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، ودراسات تخطيط كهربية العضلات/التوصيل العصبي لتشخيص الأسباب المحتملة الأخرى لهذه الأعراض.

إن التعرف على الأعراض مبكرًا وفهم متى يجب استشارة الطبيب أمر بالغ الأهمية للعلاج الفعال والتعافي من إصابات الضفيرة العضدية.

يمكن للخبير الطبي تقديم تقييم شامل وتشخيص دقيق وخطة علاج مخصصة مثل العلاج الطبيعي والجراحة والأدوية والعلاج المهني وما إلى ذلك لتسهيل أفضل نتيجة ممكنة وعملية التعافي.

خرافات ومفاهيم خاطئة شائعة حول إصابة الضفيرة العضدية

إن أكثر المفاهيم الخاطئة أو الخرافات شيوعًا حول إصابة الضفيرة العضدية هي أنه لا يوجد علاج متاح للإصابة، أو أنه يمكن علاجها بالأدوية والعلاج الطبيعي.

هناك مفهوم خاطئ آخر شائع وهو أن الجراحة لن تكون ناجحة وعلى الرغم من أن إصابات الضفيرة العضدية يمكن أن تكون مدمرة ويصعب إدارتها، إلا أن النهج الجماعي للعلاج أدى إلى تحسينات كبيرة في وظيفة المريض

على الرغم من أن التكنولوجيا الحالية لا يمكنها إعادة المرضى الذين يعانون من أطراف مبتورة إلى حالتهم قبل الإصابة، فإن استعادة بعض وظائف الذراع يعد تقدمًا كبيرًا.