شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. 7 خضراوات لا تتناولها تضر صحتك والان مع تفاصيل الخبر

يتطلب التعايش مع مرض السكري دراسة للنظام الغذائي، وخاصة فيما يتعلق بالكربوهيدرات والمؤشر الجلوكوزي للطعام، ومعظم مرضى السكري غير متأكدين مما يجب تناوله بالضبط للحفاظ على مستويات الأنسولين لديهم، وعلى الرغم من أن الخضروات تعتبر أكثر صحة لمعظم الناس، إلا أن بعض الخضروات قد تضر مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري بسبب تركيزها العالي من الكربوهيدرات والمؤشر الجلوكوزي، وفيما يلي قائمة ببعض الخضروات التي يجب على مرضى السكري تجنبها إلى حد ما أو بشكل مطلق، بناءً على الأبحاث والدراسات، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

البطاطس

تندرج هذه الخضروات ضمن فئة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع ومحتوى نشوي مرتفع، وأشارت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Diabetes Care إلى أن زيادة استهلاك البطاطس يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لأنها يتم هضمها بسرعة وتتحول إلى جلوكوز، ليس هذا فحسب، بل تقول دراسة أخرى نشرت في مجلة American Journal of Clinical Nutrition إن البطاطس المسلوقة أو المخبوزة لها مؤشر جلايسيمي يتراوح بين 78 و85، وهذا يوضع على مستوى مرتفع ويطلق الجلوكوز في الدم بسرعة كبيرة.

الذرة الحلوة

تعد الذرة الحلوة من الخضروات النشوية الأخرى، حيث تحتوي على مستويات معتدلة من الكربوهيدرات، وعلى الرغم من احتوائها على الألياف، إلا أن مؤشرها السكري يتراوح بين 52 و60، وبالتالي قد يزيد من نسبة السكر في الدم إلى حد ما، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nutrition Journal، فإن الخضروات النشوية مثل الذرة تزيد من نسبة الجلوكوز في الدم أكثر من الخضروات غير النشوية، لذلك، يُنصح بتناول كميات محددة من الذرة في الأنظمة الغذائية لمرضى السكري.

البنجر

البنجر غني بالسكريات بطبيعته مقارنة بمعظم الخضروات، وعلى الرغم من احتوائه على أنواع مختلفة من العناصر الغذائية المفيدة، فإن محتواه الطبيعي من السكر يؤثر على تقلبات سكر الدم، وخاصة عند تناوله بكميات كبيرة، ووفقًا لبحث نُشر في مجلة أبحاث مرض السكري، يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة لتحسين الصحة العامة، ولكن الكمية المفرطة من السكريات الطبيعية قد يكون لها تأثير على تنظيم سكر الدم.

البازلاء

على الرغم من أن البازلاء غنية بالعناصر الغذائية، إلا أنها نشوية وتحتوي على كربوهيدرات، حيث يحتوي كوب البازلاء على ما يقرب من 21 جرامًا من الكربوهيدرات، وهذا يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، ووفقًا لطب مرضى السكري، فإن الخضروات النشوية مثل البازلاء لها تأثير أكبر على مستويات الجلوكوز بعد الأكل مقارنة بالخضروات غير النشوية، وهي أقل مثالية في الأنظمة الغذائية لمرضى السكري.

اليقطين أو قرع العسل

يحتل اليقطين مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم، والذي يبلغ حوالي 75، ويقال إنه يحتوي على سكريات طبيعية ونشا، مما قد يعطي دفعة فورية لنسبة السكر في الدم، ووفقًا لتقرير نُشر في مجلة Clinical Nutrition، فإن اليقطين يحتوي على سعرات حرارية منخفضة وغني بالفيتامينات ولكنه قد يؤدي إلى هضم سريع وارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم نظرًا لارتفاع مؤشر السكر فيه.

الفجل

والمعروف باسم "الجزر الأبيض" وهو يحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات، حيث يبلغ مؤشر نسبة السكر في الدم حوالي 97، ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة هائلة في نسبة السكر في الدم إذا تم تناوله بكميات كبيرة، ووفقًا لمجلة الكيمياء الحيوية الغذائية، فإن الأطعمة التي لها درجة أعلى من مؤشر نسبة السكر في الدم، مثل الفجل، ترفع نسبة السكر في الدم بعد الوجبة الغذائية أكثر من الأطعمة ذات المؤشر المنخفض.

الجزر (مطبوخ)

على الرغم من أن الجزر النيئ آمن عادةً بسبب مؤشره الجلوكوزي المنخفض للغاية، إلا أن الجزر المطبوخ له مؤشر جلايسيمي أعلى قد يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، لأن الطهى يؤدى إلى تكسير الألياف، مما يعرض السكريات بشكل أسرع ويشجع على الاستيعاب بشكل أسرع، وتقول الأبحاث في كيمياء الأغذية أن مؤشر جلايسيمي الجزر يمكن أن يرتفع إلى 85 بمجرد طهيه، وبالتالي فهو يمثل مصدر قلق طبي للسيطرة على مرض السكري عند تناوله بكميات كبيرة.

موازنة النظام الغذائي للسيطرة على مرض السكري

يحتاج مرضى السكري إلى موازنة نظامهم الغذائي وبالتالي يفضلون الخضروات، التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والمؤشر الجلوكوزي، ويمكن أن تكون الخضروات غير النشوية، مثل الخضروات الورقية والبروكلي والقرنبيط والكوسة، بدائل جيدة جدًا لأنها تحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، وفي حين تشكل الخضروات مكونًا حيويًا للغاية لنظام غذائي صحي، يجب على مرضى السكري توخي الحذر بشأن كيفية رفع بعضها لمستويات السكر في الدم.