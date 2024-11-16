6 فواكه شتوية غنية بمضادات الأكسدة تعزز مناعتك وتحميك من العدوى

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يقترب فصل الشتاء، وهو ذلك الوقت من العام الذي يحتاج فيه جسمك إلى قوة كافية لتحمل قسوة الطقس البارد، ووفقًا لخبراء الصحة، فإن إضافة الفواكه الشتوية يمكن أن يمنح نظامك الغذائي دفعة صحية من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة ليس فقط لدعم جهاز المناعة لديك ولكن أيضًا للمساعدة في حماية بشرتك ومحاربة الالتهابات وتحسين الصحة العامة، وفي الواقع، معظم الفواكه الشتوية محملة بشكل طبيعي بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تقاوم الإجهاد التأكسدي وتوفر دفعة ضرورية للغاية خلال الأشهر الباردة، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 6 فواكه شتوية لتعزيز المناعة في الشتاء غنية بمضادات الأكسدة: الفواكه الحمضية

الفواكه الحمضية مرادفة للشتاء وتوفر جرعة قوية من فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة قوي معروف بقدرته على دعم الجهاز المناعي وتعزيز صحة الجلد، حيث يساعد فيتامين سي في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة، كما يلعب دورًا حاسمًا في تخليق الكولاجين، مما يعزز تماسك البشرة وشبابها، وبالإضافة إلى فيتامين سي، تحتوي الفواكه الحمضية على مركبات الفلافونويد، مثل الهسبيريدين والنارينجين، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات تدعم صحة القلب وتقلل من الإجهاد التأكسدي.

الرمان

يعد الرمان من أكثر الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي يمكنك إدراجها لنظامك الغذائي في الشتاء، وتساعد مضادات الأكسدة هذه، المليئة بالبونيكالاجين والأنثوسيانين، في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات في الجسم، والرمان مفيد بشكل خاص لصحة القلب، حيث ثبت أنه يخفض ضغط الدم ويقلل مستويات الكوليسترول، كما تعد بذور أو حُبيبات الرمان، مصدرًا غنيًا بفيتامين سي وك، وكلاهما ضروري لوظيفة المناعة وتحسين الدورة الدموية.

التفاح

التفاح من الفواكه الشتوية وهو مصدرًا غنيًا بالبوليفينول والفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات وتعزيز صحة القلب وحماية البشرة من الشيخوخة، حيث يحتوي التفاح أيضًا على فيتامين سي، الذي يدعم المناعة ويعزز تكوين الكولاجين، مما يحافظ على نعومة بشرتك وتوهجها، كما تساعد الألياف الموجودة في التفاح على الهضم وتساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، مما يساهم في تحسين الصحة العامة.

الكمثرى

الكمثرى هي فاكهة شتوية لذيذة أخرى مليئة بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والفلافونويد والبوليفينول، حيث تساعد مضادات الأكسدة هذه في تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية الجسم من الأمراض المزمنة وتعزيز صحة الجلد، وتحتوي الكمثرى أيضًا على كمية جيدة من الألياف، والتي تدعم صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول، وتحتوي مضادات الأكسدة الموجودة في الكمثرى أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتقليل الالتهابات في الجسم بشكل عام.

الكيوي

الكيوي هو أحد أكثر الفواكه كثافة بالعناصر الغذائية، خاصة خلال أشهر الشتاء، إنها مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، الذي يدعم جهاز المناعة ويساعد في محاربة نزلات البرد، وتحتوي الكيوي أيضًا على نسبة عالية من فيتامين هـ، وهو مضاد أكسدة قوي آخر يساعد في حماية خلايا الجلد من التلف التأكسدي، وفي الواقع، تحتوي الكيوي على بيتا كاروتين، والذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم ويدعم صحة الجلد ويُعزز الرؤية.

التوت البري

يُعرف التوت البري بقدرته على منع التهابات المسالك البولية، ولكنه غني أيضًا بمضادات الأكسدة مثل البروانثوسيانيدين، التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم صحة القلب، والتوت البري غني بفيتامين سي وفيتامين إي، وكلاهما يعزز وظيفة المناعة ويحمي البشرة، ويحتوي التوت أيضًا على الألياف، التي تساعد في الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم