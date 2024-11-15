شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة صحية لحمل آمن لمريضة السكر والضغط.. من اليوم الأول وحتى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكر والضغط تعد من الأمراض المزمنة التي تطلب رعاية معينة ومحددة خاصة خلال فترة الحمل للنساء، تجنبا لتعرضهن لأي مضاعفات صحية أو حدوث مشاكل للجنين.

تحدث الخليج 365 مع الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد في كلية طب قصر العيني ومستشار وزير الصحة والسكان، لتوضيح طرق تعامل مريضة السكر والضغط خلال فترة الحمل لمرور هذا المرحلة بأمان تام.

أكد مستشار وزير الصحة، أن الكثيرات من مرضي السكر والضغط يعتقدن أنهن لا يمكن لهن الحمل والولادة، ولكن هذا الاعتقاد خاطيء، فيمكنهن ممارسة حياتهن بشكل أمان مع الالتزام بنصائح الطبيب المتابع، والقيام ببعض الإجراءات الوقائية خلال هذه الفترة.

كيف تستعد مريضة السكر والضغط للحمل؟

أشار إلى ضرورة تنظيم نسبة السكر والضغط قبل الحمل بفترة لا تقل عن 3 أشهر، وذلك لحمايتهن وحماية الجنين، عن طريق إجراء بعد التحاليل والفحوصات كقياس نسبة السكر في الدم فاطر وصائم وتراكمي، بالإضافة إلى مستويات ضغط الدم، وتحاليل الغدة الدرقية، ورسم أعصاب، والتأكد من عدم وجود مشكلة في القلب، وبعد الاطمئنان يمكنها الحمل بأمان.

ماذا تفعل الحامل مريضة السكر والضغط خلال فترة الحمل؟

خلال أول شهرين من الحمل أي خلال فترة تكوين الجنين، يجب المتابعة الدورية للسيطرة على مستوى السكر في الدم، لأنه في بداية الحمل تفرز المشيمة هرمونات تقاوم عمل الأنسولين، وبالتالي تؤدي لارتفاع مستوى السكر في الدم، ولذا يجب السيطرة على هذا عن طريق المتابعة الدورية، وذلك عن طريق قياس السكر صائم، وفاطر بشكل مستمر، للاطمئنان على استقرار مستواه.

مع الحرص على تناول الأنسولين لأنه المسموح به أثناء الحمل، والعلاجات الخاصة بالضغط، بالإضافة إلى إتباع نظام غذائي جيد يحافظ علي نسب السكر والضغط ولا يعرضهم للارتفاع أو الانخفاض، وذلك حتي الولادة.

ما هي شروط تغذية الحامل المريضة بالسكر والضغط ؟

أكد أستاذ النساء والتوليد، على ضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي الخاص بالسيدة الحامل المريضة بالسكر والضغط، و يجب أن يكون صحيا، ومتوازن، ويحتوي على كل العناصر الغذائية، كالبروتين، الحديد، الكالسيوم، والألياف، مع ضرورة تجنب الكربوهيدرات البسيطة التي تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل سريع، ومنها الدقيق والسكر والحلويات.

ولمريضة الضغط، عليها تجنب تناول الدهون المشبعة، والمالحة، والمحفوظة، والمعلبة.

ونصح بضرورة تقسيم الوجبات إلى 5 وجبات صغيرة، ومتكاملة العناصر الغذائية، مع استبعاد الأطعمة السابق ذكرها.

ماذا يحدث في حالة إهمال ضبط السكر والضغط للحامل؟

أكد حسن، أن إهمال الحامل من مريضة السكر والضغط يعرضها هي وجنينها لمخاطر، فيزداد فرص إصابتها بتسمم حمل، أو ولادة مبكرة، أما الجنين، فيزداد حجمه، وتزداد فرص دخوله الحضانة بعد الولادة، وتعرضه لتشوهات بالجهاز العصبي، والقلب، وقد يصل الأمر لوفاته دون سبب في الشهر التاسع، ولذا المتابعة المستمرة والدائمة خلال الحمل تعد من أهم الأمور.

ما هي احتياط عملية الولادة لمريضة السكر والضغط؟

من الأفضل حجز الحامل من مريضات السكر والضغط في المستشفى قبل الولادة على الأقل بـ24 ساعة، للاطمئنان على مستوىات السكر والضغط، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وفي الأغلب تكون الولادة قيصرية، وقبل مرور نص الشهر التاسع من الحمل حتي لا يتعرض الجنين لأي مضاعفات.

أما بعد الولادة.الحفاظ على مستوىات السكر والضغط لدى الأم بعد الولادة تعد من أهم ما يهتم به الطبيب.

وبالنسبة للطفل، الرعاية به تكون عن طريق فحصه، والاطمئنان على سلامة التنفس لديه، وقياس مستوى السكر لديه خاصة أنه يولد ومستوى السكر لديه منخفض، بسبب الأدوية التي تناولتها الأم أثناء فترة الحمل، ولكن كل هذه الأمور تعد طبيعية أول 24 ساعة بعد الولادة.