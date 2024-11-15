لهذه الأسباب احذر شرب الشاي باللبن على معدة فارغة

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بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن شرب الشاي بالحليب في الصباح شىء محبب، ومع ذلك، فإن اختيارك لشربه فى هذا التوقيت يمكن أن يؤثر صحيا.

وفقا لموقع " healthsite"، ينظر الكثير إلى شاي الحليب كخيار صحي بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، ومع ذلك، فإن الحقيقة أكثر تعقيدًا بعض الشيء، فغالبًا ما يتجاهل شاربي الشاي عيوب شربه على معدة فارغة، والتي يمكن أن تطغى على فوائده.

5 آثار جانبية لشرب الشاي بالحليب على معدة فارغة

أهم 5 آثار جانبية لتناول الشاي بالحليب على معدة فارغة :

غازات المعدة والانتفاخ

من أبرز عيوب شرب الشاي بالحليب قبل الأكل أنه قد يزعج عملية الهضم، فالمزيج الغني من الحليب والشاي قد يسبب ثقلًا في المعدة، خاصة عندما لا يكون هناك طعام يساعد في عملية الهضم.

وقد يؤدي هذا إلى الانتفاخ والغازات وعدم الراحة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الحموضة الموجودة في الشاي إلى تهيج بطانة المعدة، مما يؤدي إلى التهاب المعدة المحتمل بمرور الوقت، من المهم الانتباه إلى كيفية تفاعل جسمك مع هذا الخليط قبل جعل الشاي بالحليب وجبة أساسية في الإفطار.

الحموضة وعسر الهضم

يحتوي شاي الحليب على مادة التانين التي يمكن أن تزيد من حموضة المعدة، وعند تناوله على معدة فارغة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حرقة المعدة أو ارتداد الحمض، مما يسبب عدم الراحة طوال اليوم، إذا كنت عرضة لمشاكل مرتبطة بالحموضة، فإن بدء يومك بالشاى والحليب قد يؤدي إلى تفاقم هذه الأعراض.

زيادة معدل ضربات القلب

قد يعني شرب الشاي بالحليب دون تناول الطعام أيضًا تناول الكثير من الكافيين على معدة فارغة، يحفز الكافيين الجهاز العصبي، مما قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والشعور بالقلق، بالنسبة لأولئك الحساسين للكافيين، يمكن أن يسبب ذلك التوتر والأرق وصعوبة التركيز، لتجنب هذه الآثار الجانبية، فكر في تناول وجبة إفطار متوازنة قبل تناول كوب من الشاي.

الافتقار إلى التغذية

بدء يومك بالشاي بالحليب قد يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، مما يجعل وصولها إلى الجسم أقل، وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قائمًا على النباتات أو الذين لديهم قيود غذائية، للحصول على امتصاص مثالي للعناصر الغذائية، من الأفضل الاستمتاع بالشاي بالحليب بعد وجبة مغذية.

تقلبات سكر الدم

قد يؤدي تناول الشاي بالحليب على معدة فارغة إلى تقلب مستويات السكر في الدم، فيمكن أن تؤدي السكريات الموجودة في الحليب، جنبًا إلى جنب مع الكافيين، إلى ارتفاع في الطاقة يتبعه انخفاض في الطاقة، مما يجعلك منهكًا، يمكن أن تؤثر هذه الدورة على مزاجك وإنتاجيتك طوال اليوم، وللحصول على طاقة أكثر ثباتًا، من الأفضل إقران الشاي بوجبة إفطار متوازنة تتضمن البروتين والدهون الصحية.

على الرغم من أن شاي الحليب قد يكون مشروبًا رائعًا، إلا أن الاستمتاع به على معدة فارغة غالبًا ما يكون له العديد من العيوب، فكر في تناول وجبة إفطار خفيفة أولاً.