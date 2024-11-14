شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات لتعزيز صحة القلب.. اعرف أهمية شرب الماء الدافئ قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتم انسداد ممرات الشرايين، لا يتمكن الدم والأكسجين من التدفق بحرية إلى القلب والدماغ والأعضاء الأخرى، مما يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة. يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين والدم في القلب إلى النوبات القلبية وتصلب الشرايين ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى. في حين أن نقص إمدادات الدم إلى الدماغ يمكن أن يسبب سكتة دماغية وفقا لما نشره موقع thehealthsite.



وتلعب العادات الليلية الجيدة دورًا حيويًا في صحة القلب. يمكن لهذه الممارسات أن تقلل الالتهابات، وتثبت نسبة السكر في الدم، وتدعم النوم المريح، وكل هذا يساهم في الحصول على شرايين أكثر نظافة وصحة.

عادات لصحة القلب

1 - اشرب الماء الدافئ قبل الذهاب إلى النوم. من المعروف أن الماء الدافئ له خصائص تساعد على حرق الدهون وتقليل تراكم الكوليسترول واللويحات، كما يساعد في إزالة السموم بشكل عام.



2 - تناول وجبات خفيفة صحية. إذا شعرت بالجوع قبل الذهاب إلى النوم، تناول فقط وجبات خفيفة غنية بالبروتين والألياف.



3 - مارس الرياضة بانتظام لأنها تساعد على إبقاء الجسم بعيدًا عن السموم، كما تساعد أيضًا على تجنب تكون اللويحات.



4 - تأكد من التخلص من السموم الرقمية. هذه أيضًا خطوة مهمة لضمان نوم جيد وبيئة خالية من التوتر.



5 - أعطِ الأولوية لجودة وكمية النوم. فقلة النوم قد تؤدي إلى التوتر والقلق ومشاكل صحية مزمنة مثل تصلب الشرايين.



6 - حافظ على دورة نوم واستيقاظ صحية. نم في الوقت المناسب واستيقظ في الوقت المناسب.



7 - تناول مشروبات الديتوكس قبل النوم. تساعد مشروبات الديتوكس مثل الشاي الأخضر والشاي الأسود وشاي البابونج وشاي الليمون وشاي الكركديه في عملية التمثيل الغذائي والترطيب وإزالة السموم.



8 - مارس أنشطة الاسترخاء مثل التأمل.



9 - لا تفرط في تناول الطعام خاصة في الليل، حيث أن تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل قد يرفع مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم.



10 - حافظ على بيئة خالية من التوتر قبل النوم.

اطعمة صحية للقلب

تناول كميات كبيرة من الأسماك الدهنية، فالأسماك الدهنية غنية بالدهون الصحية التي تساعد القلب وتحتوي أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

بذور الكتان هي من الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة قلبك وشرايينك.

يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز مفيدًا جدًا لصحة القلب.

تناول كميات كبيرة من التوت.

تناول الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين سي.