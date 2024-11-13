شكرا لقرائتكم خبر عن الأسوأ صحيا.. لماذا يطلب طبيب القلب التوقف عن هذه الأطعمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة؟ وفي عام 2016، كانت 35% من جميع الوفيات في ماليزيا بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية. ونقرأ جميعًا عن ما هو صحي وما هو غير صحي، ولكن في بعض الأحيان تجعلنا الحيل التسويقية والملصقات نتناول طعامًا قد يضر بأجسامنا بالفعل. وفقا لما نشره موقع healthtoday

الأطعمة غير الصحية لقلبك وما يجب تناوله بدلاً من ذلك

1 - الأطعمة الغنية بالملح



الأطعمة مثل رقائق البطاطس أو المقرمشات تحتوي على الكثير من الملح، ولكن عليك أن تكون على دراية بمدى ارتفاع ضغط الدم، مما يجعلك عرضة لأمراض القلب. إن رقائق البطاطس مليئة بالدهون المشبعة والملح، وكلاهما مضر لقلبك. هناك أيضًا العديد من الأطعمة التي لا نتوقع تقريبًا أن تحتوي على نسبة عالية من الملح. الحساء الجاهز والخضراوات المعلبة والصلصات الجاهزة هي بعض أسوأ هذه الأطعمة .

2 - اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة التي نتناولها مليئة بالنترات والملح. ويمكن أن تزيد النترات من خطر الإصابة بالسرطان، كما أن الملح يساهم بشكل معروف في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. وعندما تأكل حوالي 50 جرامًا من اللحوم المصنعة يوميًا، فإن خطر إصابتك بسرطان القولون والمستقيم يزداد بنسبة 18%. تجنب اللحوم المصنعة وتناول الدواجن منزوعة الجلد (الدجاج أو البط) واللحوم الخالية من الدهون والأسماك الزيتية (السلمون أو السردين أو التونة) والفاصوليا والعدس للحصول على ما يكفيك من البروتين.

3 - السكر وأشكاله الخفية



في حين أننا نسعى غالبًا إلى عدم تناول السكر في شكل الشوكولاتة والحلوى، فهناك الكثير منه في الصودا التي تشربها أيضًا. في حين أن هناك العديد من الأطعمة الواضحة مثل المعجنات والأرز الأبيض والصلصات الحلوة، فإن حبوب الإفطار وعصائر الفاكهة تحتوي أيضًا على الكثير من السكر. نحن جميعًا نحب علبة الصودا أو المشروبات الغازية مع طعامنا، ولكن قد تحتوي على ما يقرب من 10 أو 11 ملعقة صغيرة من السكر وهو ما يتجاوز توصيات جمعية القلب الأمريكية لاستهلاك السكر (6 ملاعق صغيرة للنساء و9 للرجال). حاول تضمين الحبوب الكاملة والألياف في نظامك الغذائي وكن على دراية بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع.

4 - طعام مقلي



يمكن للكربوهيدرات أن ترفع مستويات السكر في الدم والدهون والملح المضافين لا يفيدان قلبك. فكر في تناول وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات أو البذور، ولكن إذا كنت تتوق حقًا إلى تلك الرقائق، فإن المخبوزات هي الخيار المعقول. الاستهلاك المعتدل وطرق التحضير هي المفتاح للحفاظ على نظام غذائي متوازن ومغذي.

5 - قهوة ممزوجة



يكره معظم مرضى القلب الاضطرار إلى التخلي عن قهوتهم المعتادة. ولكن حتى إذا تجنبت إضافة الكريمة، فإن السكر والإضافات الأخرى يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم وضغط الدم، وهذا يشكل كارثة كاملة لصحة قلبك. والنصيحة هي عدم التخلي عن فنجان القهوة تمامًا، فقط تناوله أسودًا أو مع الحليب والابتعاد عن السكر المضاف.