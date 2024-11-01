شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الصداع النصفي.. أطعمة ومشروبات تساعد في العلاج والان مع تفاصيل الخبر

الصداع النصفي يمكن أن يؤثر على حياتك اليومية، بسبب الألم الذي يشعر به الشخص في جانب واحد من الرأس، ووفقا لموقع healthshots سنتعرف على أبرز الأطعمة والمشروبات التي تقلل من الألم المرتبط به، ومنها:

- السبانخ

تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم ، الذي يريح الأوعية الدموية ويمنع فرط تحفيز الأعصاب، و خلال دراسة أجريت عام 2023 ونشرت في Frontiers In Nutrition، وجد أن اتباع نظام غذائي قائم على النباتات، بما في ذلك السبانخ، يرتبط بشكل كبير بانخفاض وتيرة الصداع.

- بذور الكتان وبذور الشيا

أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في هذه البذور تحتوي علي خصائص مضادة للالتهابات تحمي من تضييق الأوعية الدموية، وتقلل من تكرار الصداع الشديد، ولذا أضف بذور الكتان المطحونة إلى العصائر أو علي طبق الزبادي، كما يمكنك إضافة بذور الشيا المنقوعة أو بذور الكتان إلى المشروبات أو رشها على الفواكه.

- الحبوب الكاملة

تساعد الكربوهيدرات البطيئة الإطلاق الموجودة في الحبوب الكاملة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، وهو عامل رئيسي في منع الصداع النصفي.

- الكركم

يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين، والذي يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهما من المحفزات الشائعة، و يمكن أن يكون الكركمين مرشحًا واعدًا للوقاية من الصداع النصفي والسيطرة عليه، و يمكن أن يكون مفيدًا بسبب تأثيراته المضادة للالتهابات ومضادات البروتين ومضادات الأكسدة، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy في عام 2023. أدرج الكركم في الكاري، أو حتى الحليب الذهبي في المساء للحصول على تأثيرات مهدئة.

- الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في تقليل الغثيان، وهو أحد الأعراض الشائعة. خلال دراسة أجريت عام 2021 ونشرت في مجلة الطب النفسي السريري ، وجد أن الزنجبيل مفيد في تقليل خطر الغثيان والقيء المرتبط بالصداع النصفي.

- الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامينات ب، وتعمل على استقرار نسبة السكر في الدم وتقليل حساسية الأعصاب. استمتع بهذه الفاكهة كوجبة خفيفة سريعة، أو استخدمها في صنع العصائر.