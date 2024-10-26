مختص: التخلص من الدهون يتطلب ممارسة النشاط البدني للجسم بشكل عام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الدكتور محمد الأحمدي

قال أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني محمد الأحمدي، إن ‏التخلص من الدهون في منطقة محددة من الجسم، يتطلب ممارسة النشاط البدني للجسم بشكل عام، وليس بتمارين للمنطقة نفسها.

وأضاف خلال حديثه في برنامج من السعودية، أن التضخم بالرقبة إذا لم يتم علاجه فإنه من الممكن أن يؤدي للضغط على الأوردة والشرايين بمحيطها، مما يسبب انقطاع التنفس.

وذكر: الدهون تختار أين تكون فالرقبة مكانها المفضل، لذلك نرى تركز الدهون فيها وخصوصًا عند النساء، كعلامة غير صحية.

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