صحة ورشاقة

مختص: التخلص من الدهون يتطلب ممارسة النشاط البدني للجسم بشكل عام

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الدكتور محمد الأحمدي

قال أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني محمد الأحمدي، إن ‏التخلص من الدهون في منطقة محددة من الجسم، يتطلب ممارسة النشاط البدني للجسم بشكل عام، وليس بتمارين للمنطقة نفسها.

 

وأضاف خلال حديثه في برنامج من ، أن التضخم بالرقبة إذا لم يتم علاجه فإنه من الممكن أن يؤدي للضغط على الأوردة والشرايين بمحيطها، مما يسبب انقطاع التنفس.

 

وذكر: الدهون تختار أين تكون فالرقبة مكانها المفضل، لذلك نرى تركز الدهون فيها وخصوصًا عند النساء، كعلامة غير صحية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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