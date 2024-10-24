شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب فقدان الصوت وطرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

فقدان الصوت يحدث عندما يكون صوتك أجش للغاية أو متوترًا أو لا يزيد عن الهمس، مما يجعل من الصعب عليك النطق. يمكن أن تتسبب عدة عوامل في فقدان الصوت، مثل الحساسية والتهابات الجهاز التنفسي وفقا لما نشره موقع health

وعادة ما يكون فقدان الصوت مؤقتًا، وهو حالة شائعة. تشير الأبحاث إلى أن واحدًا على الأقل من كل 13 بالغًا يعاني من فقدان صوته مرة واحدة على الأقل في حياته. إذا فقدت صوتك، فإن إراحته، والبقاء رطبًا، وبعض العلاجات يمكن أن تساعد في استعادته.

وإذا حاولت التحدث وأنت تعاني من فقدان الصوت، فقد يؤدي التحدث إلى الشعور بالتعب وإضعاف الصوت أو جعله مجهدًا. وقد تحاول حتى تجنب التحدث على الإطلاق، واعتمادًا على سبب فقدان صوتك، قد تظهر هذه الأعراض فجأة أو تدريجيًا. بشكل عام، لن تفقد صوتك إلا لبضعة أيام، لكن اضطرابات الكلام قد تتسبب في تحول فقدان الصوت إلى حالة مزمنة. في هذه الحالات، قد يستغرق الأمر أسابيع أو أشهر لاستعادة صوتك.

يمكن أن تؤثر العديد من الحالات والعوامل الصحية على هذه العملية، مما قد يؤدي إلى فقدان صوتك الحساسية

تُعرف الحساسية أيضًا باسم التهاب الحنجرة المرتبط بالحساسية ، ويمكن أن تتسبب في التهاب الحبال الصوتية، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل بحة الصوت وضعف الصوت وفي النهاية فقدان الصوت. يمكن لعوامل مثل حبوب اللقاح والغبار أن تؤدي إلى ظهور الحساسية وتسبب أعراضًا إضافية مثل العطس والسعال وحكة الحلق والعيون الدامعة واحتقان الأنف والصداع والتعب.

التهابات الجهاز التنفسي



يمكن أن تؤدي العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد الشائعة أو الأنفلونزا أو فيروس كورونا المستجد أو الالتهاب الرئوي، إلى فقدان الصوت أيضًا. عندما تعاني من هذه العدوى، يمكن أن يلتهب حلقك ويتسبب في فقدان صوتك أو الشعور ببحة في الصوت. يمكن أن تسبب عدوى الجهاز التنفسي أيضًا أعراضًا أخرى، مثل الصداع وسيلان الأنف والسعال والعطس والتعب.

إساءة استخدام الصوت

يصاب بعض الأشخاص بفقدان الصوت نتيجة للإجهاد الناتج عن التحدث بصوت عالٍ أو الصراخ أو الصراخ كثيرًا. فكر في هذا باعتباره نوع فقدان الصوت الذي يحدث لك نتيجة للتشجيع في مباراة أو الغناء بصوت عالٍ في حفل موسيقي. تصاب الأحبال الصوتية بالتعب، مما يؤثر على قدرتك على النطق بشكل صحيح.

قد يكون الأشخاص الذين يعملون في بيئات تتطلب الإفراط في استخدام أحبالهم الصوتية (مثل المعلمين أو المتحدثين المحترفين أو المطربين) أكثر عرضة للإصابة بفقدان الصوت.

متى يجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية ؟



قد يؤثر فقدان صوتك على أنشطتك اليومية وجودة حياتك بشكل عام. يجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت:

لاحظ أن صوتك أجش

لا تستطيع التحدث على الإطلاق

لا تستطيع غناء النوتات التي كنت قادرًا على غنائها ذات يوم

احصل على نغمة صوت منخفضة وعميقة فجأة

تشعر أن صوتك متردد أو ضعيف

الشعور بألم في الحلق أو حكة أو التهاب

الشعور بالتعب عند التحدث أو صعوبة في التحدث

سيحيلك مقدم الرعاية الصحية إلى أخصائي الأذن والأنف والحنجرة لتشخيص وعلاج فقدان الصوت، سيسألك أخصائي الأذن والأنف والحنجرة عن تاريخك الطبي، وسيجري فحصًا جسديًا، وسيجري تنظير الحنجرة.

العلاج

يعتمد علاج فقدان الصوت على السبب الكامن وراءه. إذا فقدت صوتك بسبب الحساسية أو عدوى مؤقتة أو التحدث بصوت مرتفع للغاية، فمن المهم الحصول على الراحة والبقاء رطبًا وتجنب استخدام صوتك عندما يكون ذلك ممكنًا.

إذا كانت حالة صحية كامنة مثل السرطان أو اضطراب المناعة الذاتية هي السبب وراء فقدان الصوت، فسوف يعالج مقدم الرعاية الصحية الحالة بالكامل ويقدم علاجات أخرى إذا لم يتحسن فقدان الصوت لديك. قد تشمل هذه العلاجات:

علاج النطق : إذا اشتبه طبيب الأنف والأذن والحنجرة في وجود مشكلة عصبية أو مشكلة وظيفية كسبب لفقدان الصوت، فقد يحيلك إلى أخصائي أمراض النطق واللغة. سيستخدم أخصائي أمراض النطق واللغة تمارين صوتية وتنفسية يمكنها تحسين وظيفة الحبال الصوتية. كما يمكنه أن يوضح لك تمارين يمكنك القيام بها في المنزل للحفاظ على صحة صوتك.

العلاج النفسي : إذا كان سبب فقدان القدرة على الكلام هو أسباب نفسية، مثل التوتر أو القلق أو الصدمة، فقد يحيلك مقدم الرعاية إلى أخصائي الصحة العقلية، مثل طبيب نفسي أو معالج، للحصول على المشورة والعلاج. قد يقترح معالجك العلاج بالكلام، مثل العلاج السلوكي المعرفي، لمساعدتك على تحديد مسببات التوتر والتغلب عليها.

الوقاية يمكنك القيام بعدة أمور لتقليل خطر فقدان صوتك. ضع في اعتبارك الاستراتيجيات الوقائية التالية:



اشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم

تجنب التدخين أو الإقلاع عنه

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات للحفاظ على صحة صوتية جيدة

الحد من تناول الأطعمة الحارة والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتجاع الحمض وتؤثر على الحلق

اغسل يديك بشكل متكرر للحد من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي

احصل على قسط كاف من النوم لحماية صوتك

حاول ألا تصرخ أو تتحدث أو تغني بصوت مرتفع لتجنب الضغط على أحبالك الصوتية

أرح صوتك، خاصة عندما تكون مريضًا