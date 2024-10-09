شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الصدمة العاطفية عند الرجل.. متى تلجأ للطبيب والان مع تفاصيل الخبر

الصدمة العاطفية هي رد فعل نفسى تجاه موقف أو مشكلة مر بها الإنسان، والضغوط الشديدة هي التي تجعل الصدمة العاطفية لها أعراض ظاهرة، ويعانى خلالها الشخص من مشكلة يعانى فيها عقلك من علاج المواقف، ويعانى الرجال بشكل خاص، من الصدمات العاطفية يظهر عليهم أعراضا وعلامات معينة تؤكد الإصابة.

ووفقا لتقرير نشر في موقع فيري ويل مايند المعنى بالصحة النفسية، فإن الرجل الذى يعانى من موقف ما صادم سبب له صدمه عاطفية، يعانى من مشكلة عاطفية ونفسية، وتظهر عليه الكثير من الأعراض.

حالة من الإنكار الشديد لما يعانيه من مواقف وصدمات.

الشعور بالخوف غير المبرر والذعر.

الخدر في بعض مناطق الجسم لدى بعض الحالات.

الصداع الحاد وآلام الرأس المختلفة التي تصيب الرأس.

الشعور بالرغبة في التقيؤ والغثيان الشديد.

الدوار الشديد والدوخة التي يعانى منها البعض.

ضيق في التنفس وصعوبة في تنظيم النفس.

الذعر بسهولة من أشياء في مظهرها عادية.

توتر حاد في العضلات في الجسم.

زيادة حادة في ضربات القلب ملحوظة.

قد يعانى بعض الرجال من صعوبات حادة في التفكير، وعدم قدرة على الإدراك.

عدم القدرة على الحركة في بعض الأحيان.

عدم القدرة على الكلام والحديث.

صعوبات في التخطيط والعشوائية الشديدة.

ضيق في الحلق.

عدم القدرة على التعبير عن المشاعر بشكل سليم

اللامبالاة بشكل واضح، والشعور بعدم الاهتمام بالأجواء المحيطة.

فقدان الشغف والاهتمام.

أهم الأعراض

ولا ترتبط الصدمة العاطفية بمدى تحمل الانسان وقدراته، ولكن يجب أن يطلب المريض المساعدة المتخصصة النفسية من مختصين، فيحدد الطبيب إمكانية العلاج السلوكى أو المعرفى المطلوب والمناسب للحالة.