شكرا لقرائتكم خبر عن لصحة نفسية وجسدية.. أفضل نظام غذائى للمراهقين والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة سمية محمد عبيد، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس واستشارى التغذية العلاجية، إنه من الصعب حصول المراهقين على نظام غذائى صحى متوازن، نظرًا للتغيرات التى تحدث فى مرحلة المراهقة والتى تسبب تحديا لتحقيق هذا الهدف، ولكن بدراسة هذه التحديات مع وضع بعض الحلول المقترحة من الممكن أن نتجاوزها بسلام.

وأوضحت الدكتورة سمية أن التحديات التي تواجه الأكل الصحي عند المراهقين تتمثل في:

- يأكل المراهقون عددًا متزايدًا من الوجبات بعيدًا عن البيت

- يتأثر المراهقون بأصدقائهم فيما يتعلق باختيارات الطعام

- قد يشعر المراهق بالضغط من المحيطين ليكون "نحيفًا"

- يزداد لدى المراهقين الرغبة في الوجبات السريعة

- تأثير إعلانات الأغذية التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر المضاف.

حلول للتغلب على مشاكل التغذية عند المراهقين

قدمت الدكتورة سمية محمد عبيد مجموعة من الحلول المقترحة للتغلب على مشاكل التغذية عند المراهقين تتمثل فى:

- الحديث معهم عن أهمية الطعام الصحى

- تجنب تقييد الأطعمة أو وصفهم بـ "الجيدين" أو "سيء"

علم ابنك المراهق أن يأكل متى يشعر بالجوع والتوقف عند الشبع

علم ابنك فوائد الأكل الصحي وأن أثر هذه الفوائد يستمر مدى الحياة

- كن قدوة

أظهر لابنك المراهق اهتمامك باختيار الوجبات الصحية

خصص وقتًا لتناول الطعام الإفطار

الاهتمام بتناول وجبات عائلية صحية

- إيجاد جو عائلى يساعد على إقناعه

إتاحة أطعمة صحية بانتظام في المنزل

شجع ابنك المراهق على المساعدة في التسوق لاحتياجات الطعام الصحى وكذلك المساعدة في أعمال المطبخ.

وتابعت الدكتورة سمية محمد عبيد قائلة إنه يمكن الاسترشاد فى تحضير الوجبات الصحية بنموذج طبق الأكل الصحى وهو تقسيم الطبق لنصفين أحدهم يقسم بالتساوى بين الحبوب الكاملة مثل منتجات حبة القمح الكاملة مع البروتين الصحى سواء كان بروتين حيوانى مثل اللحوم والاسماك والدواجن أو بروتين نباتى مثل البقوليات

أما النصف الآخر من الطبق فيكون بين الخضار (سواء الطازج أو المطبوخ ) مع الفاكهة ويكون للخضروات الجزء الاكبر مع الحرص على:

- الحصول على نوعيات مختلفة من كل الأجزاء مثلا تناول أنواع مختلفة من الخضروات والفاكهة كذلك تنوع الحبوب والبروتين نباتى و حيوانى المصدر

- بجانب الحصول الألبان والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والبعد تمامًا عن الدهون الهدرجة والزيت الخليط

- تحديد الكميات تختلف من مراهق لآخر تبعًا لعوامل عديدة مثل:

وجود حالة صحية تحتاج لنظام خاص

الوزن وكتلة الجسم

ممارسة الرياضة

ومن المهم أيضا أن نعلم أبناءنا قراءة المكونات الغذائية للمنتجات الجاهزة فى الأسواق لمعرفة أن تكون مناسبة أم لأ للنظام الغذائى، هذا يوضح أهمية التوجه لاستشارة تغذوية من طبيب متخصص فى التغذية العلاجية لوضع نظام غذائى صحى مناسب لكل مراهق مع متابعة نموه حتى اكتمال فترة النمو لضمان صحة جيدة لهم مدى الحياة.