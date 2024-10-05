شكرا لقرائتكم خبر عن ابعد أطفالك عن مشاهدة المحتوى العنيف.. يسبب هذه المشكلات النفسية والان مع تفاصيل الخبر

لا يمكن لطفل أن يكون سعيدًا أو سويًا نفسيًا بعد أن يشاهد أو يتعرض للكثير من المحتوى العنيف، فالطفل الآن أصبح في مهب الكثير من المحتوى غير اللائق غير المناسب لعمره وغير المناسب لنفسيته، تظهر لديه أفكار غير متزنة مثل الانحراف، التطرف، الإلحاد، العنف، النبذ و الكراهية، وغيرها الكثير من المفاهيم المنحرفة.

وفقا لتقرير نشر في موقع common sense media فإن مشاهدة الأطفال للمحتوى العنيف الصادم له تأثير كبير نفسي غير جيد على الأطفال، بل إنه يؤثر على نفسيتهم وتخيلاتهم أيضا ويؤثر على سلوكهم دون شك.

قد يتعرض الطفل إلى محتوى عنيف نتيجة وسائل الإعلام أو الشاشات التي يتعرض لها، فقد يشاهد مشهدا عنيفا أو حادث مأساوي أو غيرها من الأمور، وهو ما لا يجب أن يحدث ويجب أن يظل الطفل في مأمن خاصة في المراحل الأولى من عمره من هذه المشاهد.

ترك طفلك لهذا المحتوى دون رادع، يسبب له الكثير من الاضطرابات النفسية والسلوكية التي من بينها:

ـ اضطرابات الخيال، خيالاته تصبح أكثر عنفا ولا يمكنه التحكم بها مما قد يؤثر على سلوكه وعلى نفسيته بالسلب.

ـ اضطرابات النوم الحادة قد تصيبه نتيجة رؤيته لمشاهد عنيفة.

ـ اضطرابات نفسية تتعلق بالتوتر الحاد والقلق الحاد نتيجة ما شاهده.

ـ اضطرابات سلوكية فقد يقتضي الطفل بهذا السلوك ويصبح عنيفا أو راغبا في أن يكون غاضبا عصبيا.

ـ اضطرابات المزاج لدى الطفل تصبح ظاهرة للغاية مثل الغضب العصبية، العناد واضطراب الشخصية.

ـ اضطرابات عقلية ومشكلات قد تصيب بعض الأطفال لمن لديهم قابلية.

ـ اضطرابات الاكتئاب تصبح أكثر اقترابا من هذا الطفل الذي يشاهد محتوى عنيف.

ـ بعض الأطفال يؤثر عليهم هذا المحتوى بالسلب فيصبحون غير شاعرين وغير عاطفيين لأي ألم أو مشكلة يعانيها شخص آخر.

ـ زيادة العدوانية عند الأطفال وتمثيل وتكرار تلك المشاهد في الواقع مع أصدقائهم.

ـ حدوث اضطرابات في الشخصية فقد يصبح الطفل مائلا أكثر إلى العدوانية والعنف والضرب والعصبية.

ـ قد يصاب بعض الأطفال بالخوف الشديد والاضطرابات نتيجة رؤية هذه المشاهد.

ونصح التقرير بضرورة زيارة الطبيب المختص إذا عانى الطفل من أعراض مثل الخوف الشديد أو الاضطراب الحاد خاصة في النوم بعد رؤية مثل هذه المشاهد العنيفة ويجب تقنين رؤيتها من قبل الأبوين.