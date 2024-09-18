شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب نصيب النساء أكثر من الرجال فى أمراض القلب.. اعرفى طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

أمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة وتشكل تهديدًا كبيرًا للنساء، وغالبًا ما تودي بحياة الناس بصمت. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص عندما نأخذ في الاعتبار أن النساء أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية من الرجال. والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو حقيقة أن عدد الوفيات بسبب أمراض القلب لدى النساء يفوق عدد الوفيات بسبب سرطان الثدي وجميع أنواع السرطان الأخرى مجتمعة. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى زيادة الوعي والتدابير الوقائية لمكافحة أمراض القلب بين النساء، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

عوامل الخطر لأمراض القلب عند النساء ضغط دم مرتفع

يُعد ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، ومرض السكري من عوامل الخطر الرئيسية التي تساهم في زيادة انتشار أمراض القلب بين النساء و عوامل مثل قلة النشاط البدني، وسوء التغذية، وارتفاع مستويات التوتر بين النساء تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب".

سكري الحمل

تؤثر التقلبات الهرمونية أثناء الحمل وانقطاع الطمث بشكل كبير على صحة قلب المرأة.

أعراض أمراض القلب عند النساء



وعلى عكس الرجال الذين يعانون غالبًا من آلام في الصدر، فإن أعراض أمراض القلب لدى النساء قد تكون أكثر دقة، بما في ذلك التعب أو الدوخة أو ضيق التنفس. وغالبًا ما تؤخر النساء طلب المساعدة أثناء النوبة القلبية، مما يؤدي إلى انخفاض فرص الحصول على الرعاية المثلى ونتائج أسوأ".

انقطاع الطمث والوراثة وصحة القلب

في حين أن التقلبات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية لا تؤدي عادة إلى حدوث مشاكل في القلب، فإن انخفاض هرمون الإستروجين الواقي عند انقطاع الطمث يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء. ومع ذلك، تعاني بعض النساء من مشاكل في القلب حتى قبل انقطاع الطمث.

العنصر الوراثي

إذا عانى أحد الوالدين من مشاكل في القلب في سن مبكرة، فإن أطفالهم معرضون لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب حتى في وقت مبكر. على سبيل المثال، إذا عانت الأم من نوبة قلبية في سن 45 عامًا فإن ابنتها تواجه تحديات مماثلة في سن الأربعين، مما يسلط الضوء على قوة الاستعداد الوراثي"،

عوامل نمط الحياة وصحة القلب



كما يمكن لعوامل أخرى، مثل الإجهاد المزمن، أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الشباب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم الحالات الصحية الأساسية مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الغدة الدرقية في انسداد القلب، مما يزيد من المخاطر. وإلى جانب الاستعداد الوراثي وعوامل نمط الحياة، يمكن أن تؤثر هذه الحالات بشكل كبير على صحة القلب، حتى أثناء الحيض وفي سن مبكرة.

طرق الوقاية إدارة مستويات الكوليسترول

من المهم مراقبة مستويات الكوليسترول لديك إذا كنت تريد الحفاظ على صحة قلبك وجود نسبة زائدة من الكوليسترول في الدم، وخاصة الكوليسترول "الضار" يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات داخل الشرايين، مما يحد من تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية الصامتة.

إدارة مستويات ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم، هو حالة صحية أخرى تساهم في ضعف صحة القلب، والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى النوبات القلبية، يمكن لارتفاع ضغط الدم أن يضع ضغطًا كبيرًا على القلب والشرايين والأعضاء الحيوية الأخرى، مما قد يساهم في زيادة قابلية الجسم للإصابة بالنوبات القلبية الصامتة، فهو يمارس ضغطًا لا مبرر له على نظام القلب والأوعية الدموية وقد يؤدي إلى تعريض صحة القلب للخطر مع مرور الوقت.

إدارة وزنك

أحد أكبر المساهمين في ضعف صحة القلب هو وزنك، وفقا للدراسات، فإن الشخص الذي يعاني من السمنة المفرطة يكون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية 4 مرات أكثر من الشخص الذي لديه الكمية الصحيحة من الدهون في الجسم.



يمكن أن يسبب وزن الجسم الزائد ونسبة الدهون ضغطًا لا مبرر له على القلب، مما قد يؤدي إلى الكثير من المضاعفات الصحية المزمنة، بما في ذلك النوبات القلبية الصامتة، يمكن للسمنة أن تغذي تطور المشكلات المتعلقة بالقلب من خلال المساهمة في حالات مثل ارتفاع ضغط الدم واختلال توازن الكوليسترول.

تجنب التدخين

التدخين يلحق الضرر بقلبك، مما يجعله عرضة للإصابة بأمراض صحية مزمنة مثل النوبات القلبية، فأحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للتدخين ليس فقط أنه يضر بالرئتين، بل يمكن أن يدمر صحة القلب أيضًا، يمكن للمواد السامة الموجودة في التبغ أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية، مما يزيد من فرص تكوين اللويحات، وتسريع تطور الحالات التي تمهد الطريق للنوبات القلبية الصامتة.