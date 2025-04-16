الخليج اليوم .. ترامب وسلطان عمان يبحثان سبل دعم المفاوضات مع إيران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق، بجهود مسقط في المفاوضات الجارية بين أميركا وإيران التي استضافتها عمان الأسبوع المنصرم، كما بحث الرئيس الأميركي أيضاً سبل دعم هذه المفاوضات بما يحقق النتائج المرجوة، طبقاً لوكالة أنباء عمان.

في الوقت ذاته، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجولة الثانية من المحادثات التي تجمعها مع أميركا من المقرر أن تعقد السبت المقبل أيضاً في مسقط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وكتبت "إرنا" أن "المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال ردا على سؤال لوكالة "إرنا" بشأن مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، "إن مسقط ستستضيف هذه الجولة أيضاً".

وكان وزيرا الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، والإيطالي أنتونيو تاياني صرّحا في وقت سابق، أن هذه الجلسة الثانية، بعد تلك التي عُقدت السبت الماضي في عُمان، ستُعقد في روما، وأجرى عراقجي، السبت، محادثات مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوساطة عُمانية في مسقط، وهو أعلى تمثيل للجانبين في مثل هذه المفاوضات منذ انهيار الاتفاق النووي المبرم عام 2015 عقب سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده أحاديا منه في 2018 أثناء ولايته الأولى.

يأتي ذلك فيما أعلنت العاصمة الإيطالية روما استضافة جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، السبت المقبل، فيما أشارت تقارير إيطالية إلى أن سفارة عمان في إيطاليا ستستضيف المباحثات.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أن روما ستستضيف جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وقال تاياني: "تلقينا طلبا من الأطراف المهتمة ومن سلطنة عمان التي تلعب دور الوسيط، وقدمنا ردا إيجابيا لاستضافة المفاوضات الإيرانية الأميركية في روما".

وأضاف تاياني: "تؤكد روما نفسها عاصمة السلام والوساطة. وهذه ليست المرة الأولى التي تقام فيها اجتماعات من هذا النوع في بلادنا، ونحن على استعداد لفعل كل ما هو ضروري، وسنواصل دعم كل المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى حل القضية النووية، ولكن أيضا إلى بناء السلام"، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".