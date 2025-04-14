الخليج اليوم .. غارات أميركية "مركّزة" على مواقع "سرية" للحوثيين في صعدة والحديدة والبيضاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذ الطيران الأميركي، سلسلة من الغارات الجوية الدقيقة استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي في ثلاث محافظات يمنية، شملت البيضاء والحديدة وصعدة، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية مطلعة لموقع "العربية.نت".

فيما أفادت مصادر قناتي "العربية والحدث" في اليمن مساء اليوم الأحد استهداف قصف أميركي لتجمعات للحوثيين في حيس جنوبي الحديدة.

وارتفع عدد القتلى جراء القصف الأميركي لمواقع حوثية في صنعاء إلى 6 قتلى وما لا يقل عن 20 مصابا، فيما أعلنت وسائل إعلام حوثية في وقت سابق عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 10 آخرين.

وأشارت تلك المصادر إلى أن محافظة البيضاء، تعرضت لهجوم من مقاتلات أميركية (4 غارات جوية) استهدفت مواقع عسكرية في محيط المعهد المهني بمديرية الصومعة.

وبحسب المصادر فقد تركز الاستهداف على تدمير مخازن أسلحة حوثية مزدوجة وسرّية تقع قرب المعهد وفي أطرافه.

فيما شهدت المنطقة سلسلة انفجارات ضخمة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، نتيجة لما يبدو أنه تدمير لمواد متفجرة مخزّنة في الموقع.

كما استهدفت إحدى الغارات مجموعة من العناصر الميدانية التابعة للحوثيين أثناء محاولتهم الفرار، حيث كانوا على متن ثلاث إلى أربع عربات من نوع (بيك آب هايلوكس) ويُقدّر عددهم بما بين 20 إلى 30 عنصراً.

الحديدة.. تدمير محطة تحكم بطائرات مسيّرة

وفي محافظة الحديدة، استهدفت غارتان جويتان موقعاً عسكرياً مستحدثاً في محيط مواقع تابعة لمديرية المنيرة، القريبة من منطقة الصليف.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" فقد تم تدمير محطة تحكم أرضية متحركة تُستخدم لتشغيل طائرات بلا طيار هجومية واستطلاعية، مما أسفر عن مقتل وجرح ما بين 5 إلى 8 عناصر حوثية كانوا متواجدين في الموقع أثناء الاستهداف.

تدمير معسكر تدريبي في كتاف

أما في محافظة صعدة، فقد استهدفت غارتان موقعاً عسكرياً جبلياً في منطقة السهلين بمديرية آل سالم، الواقعة جنوب شرقي مديرية كتاف.

وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن الاستهداف تم بعد رصد تحركات بشرية مكثفة في أسفل أحد الجبال، يُرجّح أنها تعود لمعسكر تدريبي قتالي مستحدث، وأشارت المصادر إلى أن الغارتين أسفرتا عن تدمير المعسكر المستهدف بالكامل.