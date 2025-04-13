شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات الإيرانية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت مصر باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، في جهد للتوصل إلى حلول وسط تسهم في تخفيض حدة التوتر بالمنطقة، وبين واشنطن وطهران.

وأكدت مصر في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها مساء السبت، دعمها الكامل للجهود العُمانية، معربة عن تقديرها للنهج التعاوني الذي يبديه الجانبان الأمريكي والإيراني للتوصل لتسوية سياسية عبر إعلاء لغة الحوار والتفاوض.





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وبدأت الولايات المتحدة وإيران، وسط ضغوط كبيرة، أمس محادثات بشأن برنامج طهران النووي السبت في العاصمة العمانية مسقط، مع تهديد دونالد ترامب بعمل عسكري في حال الفشل بالتوصل إلى صفقة جديدة.

وتعد هذه المحادثات الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في العام 2018 خلال ولايته الأولى.

