استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 22 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي اليوم، استهدف مربعًا سكنيًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 22 فلسطينيًا، وفقد أكثر من 30 آخرين بينهم أطفال ونساء، في استهداف الاحتلال مربعًا سكنيًا مكونًا من ثمانية منازل متلاصقة في حي الشجاعية.كما أشارت المصادر الطبية إلى أن غالبية الجرحى يصلون للمستشفيات وهم بحالة حروق خطيرة، لافتة النظر إلى نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل استمرار إغلاق المعابر.