شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا في حماية قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.

فيما نفّذت قوات الاحتلال قرار هدم منزل لعائلة فلسطينية في بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس، في إطار اعتداءات الاحتلال المستمرة على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.