شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: الضربات على الحوثيين قد تستمر 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث إن الضربات الأمريكية على الحوثيين، قد تستمر على الأرجح لمدة ستة أشهر، بحسب موقع العربية.

وأكد مسئول بالبنتاجون، إن الغارات الجوية تجاوزت هدفها في المرحلة الأولية من الحملة، مما أدى إلى تعطيل قدرة كبار قادة الحوثيين على التواصل، والحد من رد الجماعة على عدد قليل من الضربات المضادة غير الفعالة، وتهيئة الظروف للمراحل اللاحقة التى رفض مناقشتها، وقال المسئول: "نحن على المسار الصحيح".

وقال مسئولون أمريكيون إن الضربات ألحقت الضرر بهيكل القيادة والسيطرة للحوثيين. وقالت تولسى جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية في بيان، إن الضربات كانت "فعالة" فى قتل كبار قادة الحوثيين، الذين لم تحدد هويتهم.

وقالت السيدة جابارد: "تؤكد تقييمات أجهزة الاستخبارات أن هذه الضربات قتلت كبار قادة الحوثيين، ودمرت العديد من المنشآت التى قد يستخدمها الحوثيون لإنتاج أسلحة تقليدية متطورة".