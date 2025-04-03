شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعترف باستهداف بنى تحتية عسكرية في سوريا ويحذر من الرد والان نبدء بالتفاصيل

تنديد الأمم المتحدة

مئات الضربات على سوريا

زعزعة استقرار سوريا

الدمام - شريف احمد - اعترف كيان الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات استهدفت قدرات وبنى تحتية عسكرية في دمشق ووسط سوريا، وتنفيذ عملية برية في محافظة درعا (جنوب)، محذرًا الرئيس أحمد الشرع من دفع "ثمن باهظ" في حال تعرضت مصالحها الأمنية في سوريا لأي تهديد.وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية غارات جديدة على سوريا ليل الخميس، بعد ساعات قليلة من تنفيذها سلسلة ضربات وعمليات توغل دامية نددت بها الأمم المتّحدة، وعدّتها دمشق محاولة متعمدة لزعزعة استقرارها.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ليل الخميس إن طائرات حربية إسرائيلية شنّت غارات جوية على مواقع ونقاط عسكرية في الفرقة الأولى محيط مدينة الكسوة، واللواء 75 في بلدة المقيليبة بريف دمشق، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.وأتت هذه الغارات الجديدة بعد تنديد الأمم المتحدة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد في سوريا، محذّرة من أن هذه الأفعال تتسبب في زعزعة استقرار هذا البلد في توقيت حساس.واتهمت سوريا الاحتلال بتعمّد زعزعة استقرارها، بعد سلسلة غارات طالت ليل الأربعاء الخميس مواقع عسكرية بينها مطار حماة العسكري، وتوغّل قواتها جنوبًا، ما أسفر عن مقتل 13 سوريا على الأقلّ، وفق المرصد.ومنذ إطاحة تحالف فصائل معارضة بالرئيس بشار الأسد أواخر عام 2024، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الضربات في سوريا، معلنا استهداف منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية بهدف منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة الجيش السابق.كما توغلت قوات الاحتلال في المنطقة العازلة في هضبة الجولان.وأفاد الاعلام الرسمي السوري ليل الأربعاء عن غارات إسرائيلية استهدفت مطاري حماة العسكري ومحيط مطار تي-فور (T4) في محافظة حمص (وسط)، إضافة إلى مركز البحوث العلمية في منطقة برزة في دمشق.وبحسب المرصد، شنّت طائرات إسرائيلية نحو 18 غارة على مطار حماة العسكري طالت مدرجاته وطائراته وأبراجه، ما أدى الى خروجه من الخدمة ومقتل أربعة عناصر تابعين لوزارة الدفاع السورية.وفي مطار حماة الواقع على الأطراف الغربية للمدينة، أدت الغارات إلى تدمير آليات عسكرية بينها عربة تحمل منظومة دفاع جوي، كما أدت الى دمار منظومة رادار عسكري.وندّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في بيان بالضربات الجوية، مؤكدا أنّ "هذه الأعمال تقوّض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام، في الداخل ومع محيطها في المنطقة، كما تتسبب في زعزعة استقرار سوريا في توقيت حساس".ونددت وزارة الخارجية السورية في بيان بشن الاحتلال غارات على 5 مناطق مختلفة في انحاء البلاد خلال 30 دقيقة، ما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين".وقالت: "يشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".