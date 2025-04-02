شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع عن الشعب الفلسطيني": إسرائيل تسعى لاحتلال 25% من غزة باستخدام قصف مكثف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، الدكتور صلاح عبد العاطي، بأن إسرائيل تسعى من خلال القصف المكثف منذ استئناف العدوان على قطاع غزة إلى توسيع مساحة الاحتلال في القطاع إلى 25%.



وأضاف عبد العاطي - في مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /الأربعاء/ - أن إسرائيل تسعى إلى توسيع المناطق العازلة من مساحة قطاع غزة، ويتم حشر باقي السكان في مناطق تدعي إسرائيل أنها مناطق إنساني.



وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب المجازر بحق الفلسطينين؛ حيث تسببت في مقتل الأطفال الأبرياء وهم نائمون ليلا جراء قصف معسكر جباليا ما تسبب في تفحم جثث، ولا تزال عملية انتشال الشهداء والجرحى قائم.



ولفت إلى سقوط 22 شهيدا معظمهم من الأطفال والباقي من المدنيين وثلثهم من النساء، وهو مشهد متكرر كل يوم أمام البشرية الصامتة والعاجزة.



وأكد أن المجاعة في غزة باتت واضحة؛ حيث تم بالأمس /الثلاثاء/ إغلاق كل مخابز قطاع غزة، بالإضافة إلى قصف إسرائيل 60 عبوة طعام مجاني للمواطنين، فضلا عن تدمير محطات المياه ومنع دخول الوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات.



وأوضح أنه تم التهجير القسري الآن لحوالي 320 ألف مواطن، وقصف جنوب خان يونس بصواريخ تزن ألفين طن.